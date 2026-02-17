Fedeles Tamás és Nemes Gábor könyveit mutatta be a Fraknói Kutatócsoport a Pázmányon

A hallgatóságot Szovák Kornél, a CPH igazgatója köszöntötte.

Majd Fedeles Tamás Minden út Rómába vezet? Magyarországi klerikusok felszentelése a római Kúriában (1426–1523) című munkáját ismertette. Kiemelte, hogy az eredetileg akadémiai doktori disszertációként született munka rendkívül olvasmányos, s különösen fontos, hogy egy teljes római forrásbázist sokrétűen dolgoz fel. Értékét tovább növelik függelékei és igényes védőborítója. Mindemellett elhelyezte a munkát a nemzetközi és magyar kutatások horizontján, összevetve a szlovák kutatásokkal. Utóbbi, bár megelőzte e fontos fond vizsgálatában a magyar történettudományt, teljesítménye egyenetlen színvonalú és a jelen status quo igazolására önkényesen válogat a források között. Azokat ugyanis kiragadja hiteles történeti és egyházkormányzati kontextusukból.

A CVH I/25-ös kötetével és megelőzően a vonatkozó forrásközléssel (CVH I/18) a Fraknói Kutatócsoport nemzetstratégiai feladatnak tett eleget, amennyiben a magyar történelem vatikáni forrásai valóban a magyar történelem forrásaiként kerültek feltárásra, publikálásra és feldolgozásra. A következő lépés a monográfia olasz nyelvű kiadása lesz a viterbói Edizioni Sette Città gondozásában (Storia d'Ungheria, vol. 4).

Ezt követően Solymosi László akadémikus a Nemes Gábor által sajtó alá rendezett győri székeskáptalani számadáskönyvet méltatta, elhelyezve azt az elmúlt időszak hasonló középkoros forrásközléseinek sorában. A munka nemcsak egyháztörténeti vonatkozásokkal bír, hanem gazdaság-, társadalom-, politika-, had- és életmódtörténeti adatokkal is rendelkezik.

Külön kitért a kiadási munka historiográfiájára: a forrás felfedezésére és a kiadást megkezdő Házi Jenő hányatott életútjára. Végül gratulált a szerzőnek jelentős és fizikai valójában is súlyos publikációjához.

Végezetül Tusor Péter helyezte tágabb kontextusba a kutatócsoport tudományos szaksorozatait, illetve a kötetek jelentőségét. A népes közönséget vonzó kettős könyvbemutatót Szovák Kornél zárta le.

Ezután a jelenlévőknek lehetősége nyílt a kiadványok beszerzésére.

A CVH és a CST most bemutatott szakkönyvei megtekinthetők az alábbi linkeken:

Fedeles Tamás: Minden út Rómába vezet? Magyarországi klerikusok felszentelése a római Kúriában (1426–1523) (Collectanea Vaticana Hungariae I/25), Budapest–Róma 2025.

† Házi Jenő–Nemes Gábor: A győri székeskáptalan középkori számadáskönyve (1495–1528) (Collectanea Studiorum et Textuum I/8), Győr–Budapest 2025.

Forrás és fotó: Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

