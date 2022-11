Fejérdy András és Ungváry Krisztián vitája Mindszenty Józsefről

A párbeszéd, a vita (mely sosem személyeskedő, a másik személyt minősítő) kultúrájának ápolására különösen a mai magyar társadalmi helyzetben nem elégszer kerül sor. Ezért is üdítő kivétel, hogy most sikerült egy a higgadt érvek és ellenérvek mellett indulatokat gerjesztő kérdésben, melyre leegyszerűsítő válaszok is születtek, egy asztalhoz ültetni két az adott történelmi kontextust jól ismerő, kutató, szakmai teljesítményét tekintve is kiváló történészt, akik Mindszenty József bíborosról, életművéről vitáznak.

A vita kiindulópontja Ungváry Krisztián történész véleménycikke, mely a Telex.hu hírportálon jelent meg október 23-án Mindszenty Józsefről. A Válasz Online podcastjában a vitapartner Fejérdy András történész, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docenseként számos alkalommal segítette olvasóinkat megnyilatkozásaival.

Köszönet illeti Borbás Barna és Stumpf András újságírókat és a szerkesztőséget a két történész egy asztalhoz ültetéséért.

A történészek vitája IDE klikkelve hallgatható meg.

Forrás és fotó: Válasz Online

Kuzmányi István/Magyar Kurír