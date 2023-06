Felavatták az „Info Point Iubilaeum 2025” zarándokközpontot Rómában

A bejáratnál a szalag átvágása után Parolin bíboros megáldotta a belső helyiségeket, melyek már több mint egy éve hivatalosan működnek azzal a céllal, hogy a turisták, zarándokok előzetesen hírt kapjanak a szentévről és meg tudják szervezni a saját zarándoklatukat az Örök Városba.

„Számomra jelentős előrelépést jelent a zarándokközpont megnyitása a 2025-ös jubileumra való felkészülés során, mert a nagy számban Rómába érkező zarándok fogadása összetett és szervezett munkát igényel – nyilatkozta a bíboros-államtitkár az avatási ünnepség után. – Arra kértük az Urat, hogy adjon a jubileumra érkező zarándokoknak és a turistáknak testi és lelki felüdülést és megkönnyebbülést. Azt szeretnénk, hogy a római zarándoklat családi élmény legyen. Itt van Rómában a katolikus hitünk látható központja, és szívből kívánom, hogy mindenki az Anyaszentegyház gyermekének érezze magát, aki mindenkit magához akar ölelni” – szólt a bíboros, majd megköszönte mindazok munkáját, akik a jubileumért fáradoznak.

„A Központ már június eleje óta működik – hangsúlyozta Rino Fisichella érsek, a szentév szervezője – és sok zarándok érkezett már eddig is az itteni munkatársainkhoz, hogy információt szerezzenek a jubileumról, sőt többen jelezték, hogy szeretnének itt önkéntes munkát vállalni. A 2016-os irgalmasság jubileumi évének tapasztalatai nyomán tudjuk, hogy a zarándokok és a turisták rászorulnak egy ilyen helyre, ahol mindig találnak egy csapatot, amely készen áll arra, hogy segítsen nekik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt szívélyes fogadtatásra találjanak a Szentszék részéről. A látogatók tájékoztatást kaphatnak az önkéntes szolgálatról a jubileumi időszak idején.

A zarándokközpont keddtől vasárnapig tart nyitva 10 órától 17 óráig, a hétfő szünnap. Itt, a központban információt adnak a Szent Kapun való áthaladás módjáról és a szükséges bejelentkezésről is, valamint az önkéntes szolgálat lehetőségeiről. Természetesen az érdeklődők tájékoztató anyagokhoz, szórólapokhoz és brosúrákhoz is szabadon hozzáférhetnek, melyek a római közlekedésről és benne a Hét templom zarándoklat útvonaláról is beszámolnak” – mondta Rino Fisichella érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír