Felemelő szolgálat – Önkéntesek az eucharisztikus kongresszuson és a Passió 2020-on

Negyvenévnyi ügyvédi munka után, 2017-ben, már nyugdíjasként jelentkezett életében először önkéntesnek Molnár Gábor. A budapesti vizes világbajnokságon vállalt feladatot, és rengeteg élménnyel gazdagodott a világesemény során.

Alázat és nyitottság

„A gyermekeim vettek rá, hogy jelentkezzek a vizes vb-re segítőnek. Elsősorban az orosznyelv-tudásom miatt, mert Magyarországon ma már kevesen beszélik jól ezt a nyelvet. Az önkéntesség korábban is jelen volt a családomban, de más formában.”

Molnár Gábor mosolyogva mesélt arról, hogy a világbajnokságon az orosz konzul mellé osztották be remek nyelvtudása miatt. „Jó volt meglepni őt azzal – mesélte –, hogy olyan régi orosz szavakat is ismerek, amiken még ő és a küldöttsége is csodálkozott.”

Már jelentkezett az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) önkéntesei közé is.

„Édesapám sokszor mesélt arról, milyen óriási hatással volt az életére az 1938-as budapesti eucharisztikus kongresszus. Tőle hallottam a Hősök terén tartott férfiak miséjéről, valamint arról, hogy a szertartás előtt 150 ezren virrasztottak. Most, hogy ismét Magyarország adhat otthont a világeseménynek, és lehetőségem van arra, hogy felajánljam a tudásomat, a segítségemet, én is jelentkeztem önkéntesnek. Az a jó önkéntes, aki tudja, hogy nem ő misézik, csak ministrál. De azt tegye a legjobb tudása szerint.”

Molnár Gábor szerint ehhez a feladathoz elsősorban rátermettség, alázat és nyitottság szükséges.



Az önkéntesség szolgálat

A gimnazista Jánosa Regina a Passió 2020 előadás önkéntesei közé jelentkezett, de cserkészcsapatával segíteni szeretné majd a NEK sikeres lebonyolítását is. A fiatal lány most vállalt először önkéntes munkát, várakozással tekint az új feladat elé.

„A passiót, Jézus szenvedéstörténetének színpadi megjelenítését nemcsak a hívőknek, hanem az útkeresőknek is érdemes megnézniük, hiszen több ezer szereplő előadásában még jobban át tudjuk élni a bibliai eseményeket. Önkéntesként testközelből talán még nagyobb élményt jelent majd ez a látványos, megrendítő előadás, amelynek a létrejöttében mi is közreműködhetünk” – mondta Jánosa Regina.

Beszélt arról is, hogy a jó hangulatú társaság és a szereplési vágy is késztette, hogy jelentkezzen. „A Papp László Sportarénában egy ilyen darabban szerepelni fantasztikus lehetőség. Mióta bekapcsolódtam a közösségi színjátszásba, sokkal bátrabbá, nyitottabbá váltam” – tette hozzá a gimnazista lány. Szívesen vállal feladatokat a kongresszus lebonyolításában is: „Ha valamiben részt veszek, akkor máshogyan látom, tapasztalom a dolgokat. Jézus arra biztat minket, hogy hirdessük az evangéliumot. Erre jó alkalom a NEK.”

Jánosa Regina így fogalmazott: „Nagyon közel áll hozzám a hit és Isten. Rendszeresen járok misére. A kongresszus, a közös imák és a szentmisék, a körmenet segíthetnek abban, hogy még közelebb kerülhessek hozzá. Szent Ágoston azt mondta a misén való imádkozásról: aki énekel, kétszeresen imádkozik. Már elsős korom óta énekelek egy templomi kórusban. Ezáltal máshogyan élem át a misét, mert így jobban odafigyelek arra, hogy mi miután következik. Próbálom megfejteni, hogy egy-egy éneknek mi a jelentősége, mit akar üzenni általa Isten.”

Arról is beszámolt: már keresi a lehetőséget, hogy hol teljesíthetne szolgálatot év közben is, hiszen korábban csak nyáron ministrált. „Amikor elkezdtem, rádöbbentem, mennyi mindent akar átadni nekem Isten a szentmisében. Jobban odafigyeltem a részletekre, és olyan szavakat, mondatokat vettem észre, amiket azelőtt nem. Nagyon jó érzés az is, hogy ha ministrálok vagy énekelek a kórusban, azzal szebbé tehetem mások számára a misét. Az önkéntes szerepvállalásommal is az a célom, hogy segítsek másoknak még örömtelibbé tenni a találkozást Jézussal a passióban és a kongresszuson is.”



A vendégszeretet erény

A NEK Titkárság munkatársai is csatlakoztak a Passió 2020 önkénteseihez. Európa legnagyobb passiójátékát április 4-én mutatják be a Papp László Budapest Sportarénában.

Az önkéntesek szerepvállalása az egyik kulcsa a világesemények sikeres lebonyolításának. Ilyen típusú feladatvállalás az is, ha valaki felajánlja a segítségét a kongresszusra érkező zarándokok elszállásolásában. A vendégszeretet már az ókortól kezdve nagy erénynek számított. Az az ember, aki elhagyja az otthonát, megszokott környezetét, kissé védtelenné, kiszolgáltatottá válik. A befogadókra, az elszállásolókra különösen fontos szerep hárult már a kereszténység kialakulásától kezdve. Jézusnak és az apostoloknak sem volt állandó szállásuk, az emberek vendégszeretetére is szükség volt ahhoz, hogy terjeszteni tudják az örömhírt. A világegyház történetében és működésében is kiemelt jelentőséggel bírnak az emberi kapcsolatok, ahogyan az úton lévők befogadása is. Igaz ez a világeseményekre is. Legyünk önkéntesek, legyünk – ahogyan Ferenc pápa fogalmazott – a jóság, a gyengédség, az önzetlen szeretet tanúságtevői.

Forrás: NEK Általános Titkársága

Fotó: Pixabay.com

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2020. március 1-jei számában jelent meg.