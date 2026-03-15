Felfedte titkát a gyergyói Szent Miklós-templom toronygombjában talált időkapszula

A toronygombban talált korrodálódott fémhenger az alábbi tárgyakat tartalmazta:

okirat – Ágoston Károly gyergyószentmiklósi esperes-plébános kéziratos feljegyzése arról, hogy a templomtorony fedélzetének 1862-ben történt lebontása után, 1868-ban újabbat készíttettek; és a toronykereszt felállítása alkalmából készült tanúsítványban felsorolja az akkor hivatalban lévő egyházi és világi elöljárókat, valamint az építési biztosság tagjait – Gyergyószentmiklós, 1868. október. 31. (papír, eredeti, magyar, 45,5 x 59 centiméter);

könyv – Szent István Társulat naptára 1868-dik évre – VII. évf., szerk. Füssy Tamás. Pest, 1867. 82+[14] pp. 22 x 16 centiméter, papírkötés;

tizenkét érem – 9 darab forgalomban lévő pénzérem (1845–1868) – ezüst és réz anyagból; 1 darab Szent Korona-megtalálási emlékérem (1853), 2 darab koronázási emlékérem (1867) ezüstözött ötvözetből;

három darab szivar.

Az időkapszula kibontásakor egyházi és világi elöljárók voltak jelen: főesperes, alpolgármester, plébániahivatali alkalmazottak, valamint a helyi média képviselői.

A fémtárgyak, akárcsak a papíralapú kordokumentumok, viszonylag jó állapotban maradtak fenn az elmúlt 160 év folyamán, mivel nem érte őket komolyabb nedvesség.

A dokumentumot és a kalendáriumot a gyulafehérvári érsekség csíksomlyói könyvrestaurátori műhelyében restaurálják. Majd a teljes leletanyagot a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban fogják kiállítani, hogy a helyi lakosság és az érdeklődők közelebbről is megtekinthessék e rendkívüli esemény emlékeit.

*

Az időkapszula ismert történelmi fogalom. Általában toronygombban, alapkőletételkor, szobrok talapzatában volt szokás, és ma is jellemző bizonyos üzenetek zárt, szervetlen anyagból készült tárolóeszközökben történő elhelyezése az utókor számára.

A toronybeli időkapszulák felfedezése és felbontása általában komoly szenzációra szokott okot szolgáltatni, tekintettel az esemény időbeli ritka előfordulására, ugyanis többnyire száz-százötven éves távlatokban történnek a magasan elhelyezkedő és nehezen megközelíthető toronygombok és keresztek javításai, esetleg cseréi.

Szöveg: Bernád Rita

