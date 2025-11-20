Félixfürdőn tartották a romániai ifjúsági referensek országos találkozóját – KÉPRIPORT

Az esemény programjában szerepelt egy visszatekintés a fiatalok jubileumára, valamint közös zarándoklatok, kórustalálkozók és animátorképzők szervezésének lehetősége.

A nagyváradi egyházmegyét Nagy Jácint iskolalelkész és Majoros Tibor állandó diakónus képviselte.

Az ifjúsági referensek országos találkozójának zárószentmiséjét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be november 14-én, pénteken a félixfürdői görögkatolikus templomban.

Forrás: Nagyváradi Római katolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Fotó: Eugen Ivuț; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír