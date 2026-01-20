Felújítják a máriakéméndi kegytemplom födémszerkezetét

2026. január 20., kedd
A templomépület életveszélyes állapotát megszüntető gerendás fafödémet megerősítő és felújító munkálatokhoz a napokban láttak hozzá a szakemberek – tudósított a máriakéméndi kegyhely és a Pécsi Egyházmegye január 16-án. Az elmúlt években gomba és kártevő rovarok támadták meg a faszerkezetet; 2025 szeptemberében az egyik gerenda darabja a templomtérbe zuhant, azóta a kegytemplom zárva tart.

A munkálatok során előbb elbontják a födém deszkaborítását, majd kicserélik a károsodott gerendavégeket, és megnövelt teherbírású acélszerelvényt építenek a fagerenda tetejére.

Kicserélik a károsodott fiókgerendákat és deszkabetéteket, a hozzáférhető faelemeket pedig speciális védőszerekkel kezelik. Ezt követi majd a födém deszkaborításának visszaépítése a korhadt faelemek cseréjével.

Ha a munkálok a tervezett ütemezés szerint haladnak, a nyári szezonra újra megnyitják a templomot, és ismét fogadhatják a kéméndi Szűzanya hajlékába érkező zarándokokat.

Forrás és fotó: Máriakéméndi kegyhely/Pécsi Egyházmegye

