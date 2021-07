Felújították a felsőtárkányi katolikus templomot

230 éve alatt többször végeztek felújítási munkálatokat a felsőtárkányi katolikus templomon. A 2020-ban elkezdett legutóbbi felújítás során – pályázat keretében – rekonstruálták a templom kő lábazatának tönkrement elemeit, pótolták és felújították a tornyon lévő zsalugáteres ablakokat, továbbá talajnedvesség ellen szigetelték az épületet. Felújították a plébániaépületet is, amely hatalmas udvarával közösségi programok szervezésére is alkalmas.

A munkálatok befejeztével Ternyák Csaba érsek mutatott be búcsúi szentmisét július 18-án a Bűnbánó Szent Mária Magdolna nevét viselő felsőtárkányi templomban.

Prédikációjában a főpásztor – a templom védőszentjének, Mária Magdolnának alakját középpontba állítva – a nők egyházban betöltött szerepéről beszélt. „Abban az időben, amikor a nőket lenézték, szinte rabszolgasorban voltak, a bűn és a kísértés szimbólumának tartották őket, Jézus egy szintre emeli a nőket a férfiakkal. Tanítása, miszerint a férfi nem előbbre való, mindketten egy szinten vannak Isten szemében, megváltoztatta a történelmet.” Jézus számos példát hoz a nők segítőkészségére, alázatára, jámborságára vonatkozóan, sőt a hit példájaként mutat be néhány ószövetségi asszonyt. Ő a nők igazi felszabadítója. Nem véletlen hát, hogy a nők mindig keresik az Istennel a kapcsolatot – fogalmazott Ternyák Csaba érsek. – Sok nő dolgozik ma az Egyházban, egyház intézményeiben: irodai munkát végeznek, plébániai házvezetőnőként segítenek, hitoktatnak; a katolikus iskolák pedagógusainak túlnyomó része is nő. Ferenc pápa legújabb rendelkezése szerint lektorrá és akolitussá is avathatják a nőket, tehát hivatalos megbízással bekapcsolódhatnak az oltárszolgálatba áldoztatóként és felolvasóként.

„Legyen a tárkányiak számára a nők példaképe Szent Mária Magdolna, az Úr hűséges követője, a feltámadás első tanúja!” – mondta szentbeszéde végén a főpásztor.

Czibere Zsolt plébános háláját fejezte ki mind az Egri Főegyházmegye, mind az állam felé a templom és a plébánia felújításában nyújtott támogatásáért, és örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt hetekben tartott napközis hittantábor keretében a gyerekek már birtokba is vették az épületet.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír