Félúton járnak Máriapócs felé a 22+ fiatal gyalogos zarándokai

A július 20-i Szent Liturgiáján Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök az ószövetségi próféta, Szent Illés példáját tárta a zarándokok elé homíliájában.

Illés prófétát nagy kétségbeesésében szólította meg Isten; angyala szól hozzá: „Kelj föl és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út” (1 Kir 19,8). Negyven napon át vándorolt a pusztában a próféta, mire a Hóreb hegyéhez eljutott, ahol Isten vándorló népe a kinyilatkoztatást is kapta. Itt Illés próféta ugyanúgy találkozott Istennel. Ráébredt arra, hogy nincs egyedül – emlékeztetett a főpásztor.

A zarándoklat idei jelszava: „Alkossunk neki segítőtársat, aki hozzá illő” (Ter 2,18). Isten Ádám magányát kommentálta ezekkel a szavakkal. Bár a két ószövetségi szereplő, Ádám és Illés helyzete, körülménye más és más, az isteni üzenet értelme hasonló.

Itt, a földön ember nem marad egyedül, Isten akkor is tud róla, hogy ha ez az ember nem vesz tudomást Őróla és társat, társakat ad neki.

Ennek tudatában indulunk most útra, hogy Isten bennünket sem hagy egyedül, hanem segítőtársakat ad nekünk. Imádkozzunk, hogy saját életünkben is megvalósuljon az »Isten hegyén« tervezett találkozás, hogy mi is rátaláljunk a történelem Urára, gondviselő Istenünkre, és Ő társakat állítson mellénk, akik az élet küzdelmeiben előre- és továbbvisznek bennünket” – mondta a fiataloknak Orosz Atanáz.

A 22+ idei zarándokainak már az első lépéseit is sokan segítették Tiszaújvárosban: Fülöp György polgármester és Madzin János támogatásával a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő éttermében vacsorázhattak. A városvezető üdvözölte újra a fiatalokat, akiknek a jelenléte keresztény gondolatokat közvetít. Ez különösen fontos egy olyan városban, ahol ilyen közösségek megjelenésének mindössze alig néhány évtizedes hagyománya van – hangsúlyozta. Jeviczki Ferenc atya, és a tiszaújvárosi görögkatolikus parókia vendégszeretete az útnak indulás reggelén enni- és innivaló formájában is kézzelfoghatóvá vált.

A gyalogosokat számos segítő kíséri Máriapócsig: a keresztet hordozók, a hangosítást cipelők, a vízfelelősök, a csomagokat szállítók és még sokan mások.

Az út előtti este folyamán a zarándokcsoport tagjai Verdes Tamás tréner, tanácsadó irányításával ismerkedtek meg egymással. A zarándokok között vannak ismerős arcok, de sok az új csatlakozó is. A legmesszebbről Pécsről, valamint Délvidékről, Szerbiából érkeztek fiatalok.

A zarándokok július 21-én, csütörtökön reggel az utrenye és püspöki áldás után indultak el, élükön Orosz Atanáz püspökkel, illetve Fedor Péter, Salai Szabolcs és Verdes Miklós atyákkal.

A célállomás Hajdúdorog volt, itt is lehetett csatlakozni a zarándoklathoz. Délután Bellovics Gábor SJ atya tartott elmélkedéseket.

A július 22-i, pénteki útvonal hosszabb gyalogos szakasszal Újfehértó-Nagykálló. A zarándokok július 23-án, szombaton – a legmelegebb órákban – Kállósemjémben hosszabb elmélkedést és pihenőt tartanak majd, és az esti órákban érnek Máriapócsra.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

