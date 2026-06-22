Felvételt hirdetnek győri kollégiumukba a szervita nővérek

A szervita diákotthon a Széchenyi István Egyetemtől gyalog körülbelül 20 percnyi séta, autóbusszal is könnyen megközelíthető. A keresztény lelkületű, barátságos közösségben családias elrendezésben találhatók a két- és négyágyas szobák, közösségi helyiség és internet-hozzáférés adott.

A szervita nővérek szeretettel várják a Győrben továbbtanuló egyetemista lányokat. A zenészeknek gyakorlási lehetőséget biztosítanak, a zsinagóga pedig, amely a zeneművészeti tanszéknek ad helyet, körülbelül 10 perc sétára található. A közelben van élelmiszerbolt, gyógyszertár, uszoda és sportpálya.

Kollégiumi havidíj: 25 000 Ft (négyágyas); 32 000 Ft (kétágyas)

Jelentkezési határidő: a szabad férőhelyek erejéig

Bővebb információ: Szervita Nővérek (9025 Győr, Árvaház u. 10.), gyorirendhaz@szervita.hu; holyeszter@szervita.hu; Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye; Szervita Nővérek

Magyar Kurír