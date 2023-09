Fenntartóként is partnerként – Kerekasztal-beszélgetés a ferences oktatási intézmények jövőjéről

Berhidai Piusz OFM tartományfőnök, Komáromi Előd OFM, az oktatási bizottság elnöke és Bodó Márton közoktatási referens beszélgetését Müller Márk kommunikációs és forrásfejlesztési vezető moderálta.

A Ferences Rendtartomány neve alatt több oktatási-nevelési intézmény is működik: a Testvérkék Ferences Óvoda, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, a szentendrei Ferences Gimnázium, az Autista Segítő Központ és egy felsőoktatási kollégium, a Collegium Seraphicum is. Az elmúlt időszakban tapasztalt változásokkal kapcsolatban a provincia pedagógusai elektronikus úton tehettek fel kérdéseket, amelyekre a rendtartomány az évenként megrendezett pedagógiai napokon kerekasztal-beszélgetés formájában igyekezett válaszokat adni.

Ezeket öt fő téma köré csoportosították, a státusztörvénnyel kapcsolatos változások, a 2024-es renden belüli személyi változások (rendi nevén: tabula), a prevenciós tervek, a sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiája, valamint az informatikai rendszerek korszerűsítésének kérdésköre szerint.

Bodó Márton hangsúlyozta, hogy a rendtartomány minden munkavállalóját elismeri és támogatja. „Szeretnénk, ha a pedagógusok éreznék, hogy a rendtartomány emberileg és fenntartóként is partnerként áll mellettük minden helyzetben. Ami eddig jól működött, azt továbbra is folytatjuk; a lakhatási támogatás a lehetőségekhez mérten ezután is elérhető lesz, tervezzük továbbá bevezetni a Ferences Pedagógus Díjat.”

„Ahol tudunk, szeretnénk segíteni. A ferences pedagógiai napok megszervezése a pedagógusok szakmai, lelki és szellemi fejlődését támogatta. Személyes megkeresés útján a családoknak lehetőségük van a rendtartomány alá tartozó intézményeket meglátogatni, erre már korábban is volt példa. Szerzeteseink pedig fizetésük egy részéről lemondanak a civil pedagógusok javára. Ezúton is köszönjük nekik a nagylelkűséget. Tervezzük továbbá a rendszeres mentálhigiénés segítségnyújtás biztosítását is” – fejtette ki Berhidai Piusz OFM.

Bodó Márton később hozzátette: a kiégés megelőzésében szintén segítség lehet az az 58 oldalas feladatgyűjtemény, melyet a pedagógiai napokon előadó szakemberek készítettek. A kiadványt – egyéb, az előadásokhoz tartozó segédanyagokkal együtt – elektronikus úton osztották meg a pedagógusokkal az esemény után.

A beszélgetés során elhangzott: egyre több diák igényelne komplex pszichiátriai, lelki, közösségi és tanulmányi segítségnyújtást. „Látható, hogy sokkal megterheltebbek a gyermekek manapság. Az iskolapszichológusi, gyermekvédelmi felelősi, mentori kísérést magába foglaló védőháló kialakítása jó irány lehet. Ez a cél” – fogalmazta meg Komáromi Előd OFM.

A Ferences Rendtartomány oktatási bizottsága jelenlegi formájában 2022 óta működik, és a provincia alá tartozó közoktatási intézmények által delegált tanárok alkotják. A bizottság egyéves működése alatt megalkotta a rendtartomány közoktatásra vonatkozó stratégiáját, a következő évben pedig – egyéb feladataik mellett – a teljesítményértékelési rendszert dolgozzák majd ki.

*

A szakmai és spirituális előadásokat, interaktív foglalkozásokat, közös imádságot és sportolási lehetőséget is magába foglaló ferences pedagógiai napokat immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a rend oktatási intézményeinek közösségépítése céljából. A rendezvényen idén közel 160 pedagógus vett részt. A központi téma az énvédelem és a kiégés megelőzése volt.

A kétnapos eseményről részletesen ITT olvashatnak.

Forrás: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Fotó: Berthóty Kálmán

Magyar Kurír