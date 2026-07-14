Fény a Bibliában – Szakrális alkotótábort szerveztek a Váci Egyházművészeti Gyűjteményben

A múzeumi alkotótábort azzal az elképzeléssel hívták életre, hogy a szakrális művészet ne csupán fogalom, egy szép épületben elzártan őrzött tárgyaknak sokasága legyen, hanem a gyerekek kreativitásán keresztül új formát, új jelentést és új értelmezést kaphasson.

Minden évben más technikával, más módon dolgoztak az anyagokkal a gyerekek, így már számos technikát kipróbáltak a gyerekek kreativitásának fejlesztése érdekében.

Idén Magyar Márta keramikusművész vezetésével az agyagozás, Kiss Zsuzsanna mentorálásával a szövés került a reflektorfénybe – ismertette Koncz Kinga, a gyűjtemény igazgatója.

Különleges lehetőség, hogy az alkotás szakrális téma, szakrális tematika köré épül, így nemcsak a kezek ügyesednek az ismeretlen technika elsajátítása által, hanem igazi lelki élményeket és gazdagságot is vihetnek haza a kisebbek és nagyobbak – tette hozzá Marosi Eszter szakmai vezető.

Az idei tábor témája a fény volt. Számtalan olyan bibliai történetet elevenedett meg a napi feladatok során, amelyben a fénynek fontos szerep jutott. A világ teremtésétől kezdve Noé szivárványán át, az égő csipkebokron vagy éppen a pusztaságon átvezető fényoszlopon át eljutva az Újszövetségben az angyali üdvözletig, majd a napkeleti bölcsek hódolatáig nagyon sok téma felvetődött a kézműves munka közben.

Az agyagozás során a tömör szobrok készítésétől a lapra nyújtott, hengerre formált üreges szobor készítéséig terjedt a munka. A témaválasztáshoz a gyűjtemény munkatársai által kidolgozott, a szakrális művészetből merítő szimbólumtár állatos lapjait használták.

A kiválasztott, majd elkészített állatokhoz a szimbólumhoz tartozó jelentést formázták meg emberi alakként. A pelikán odaadó szeretetét például egy várandós kismamát ábrázoló szobor formájába gyúrta alkotója.

A papír alapú pop-art képek bibliai történeteket jelenítettek meg. A síkból térbe hajlítható papírjelenetek megvalósításához sok-sok technikai nehézséget leküzdöttek a gyerekek. Megtanulták, hogyan lehet térben hajtani a sík lapot, hogyan lehet kitámasztani vagy megmozgatni a szereplőket.

Páros munka volt a lámpások készítése. Az üveg ajtajaira egyikük egy angyalt, másikuk valamilyen szimbolikusan megjelenített fogalmat festett az elhangzott történet alapján.

Egy napot a szövés megismerésével is eltöltöttek. A megvalósítani kívánt képet a papírszalagtól, az anyagszalagon, a fonalakon át a ruhadarabokig bármivel rádolgozhatták a négyzethálós rácsokra.

Fantasztikus megoldások születtek, mindegyik háló másképp jelenítette meg a csillagokat, csillagképeket.

Minden tekintetben óriási élmény a gyerekeknek, hogy egy valódi kiállítás résztvevői voltak. A táborban létrehozott konkrét tárgyak, eszközök, amiket hazavittek, mind-mind csodás élményeket idéznek – tette hozzá Koncz Kinga.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír