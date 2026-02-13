Fény és meleg a télben – A Karitász támogatást vitt Ukrajnába az áram nélkül maradt családoknak

A tartós téli hidegben az infrastruktúrát ért célzott orosz bombázások veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeinek biztosítását a 30 milliós népességű Ukrajnában. A segélyszállítmányt Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója személyesen adta át. Jelenlétével a gyors, helyi igényeknek megfelelő segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban.

Az orosz támadások miatt a sokszor naponta ismétlődő áramkimaradások nehezítik az életet Ukrajna-szerte. Sok helyen akadozik a fűtés és a vízellátás, ami különösen megterhelő a hideg évszakban. Nyugat-Ukrajnában a jelentések szerint helyenként -20 °C körüli hidegben kell helytállnia a lakosságnak. A szállítmány részét képező 32 darab, 5,5 kW-os lakossági generátor a legveszélyesebb időszakban nyújthat segítséget a legalapvetőbb áramellátás biztosításában.

A 10 millió forintos pénzadományt – amelynek nagy részét a Kaposvári Egyházmegye gyűjtötte össze, és amelyet a Katolikus Karitász kiegészített – a szervezet a 32 darab, közel 10 millió forint összértékű generátorral együtt azonnal útnak indította. A támogatást Lembergben (Lviv) adták át az ukrán Karitász (Caritas-Spes) munkatársai számára, hogy az azonnal eljuthasson a leginkább rászorulók részére, főként Kijevbe.

Az átadás során Zagyva Richárd országos igazgató kiemelte: „Óriási jelentősége van egy ilyen összefogásnak. A magyar adományozók néhány nap alatt olyan nagy összeggel segítettek, hogy azt máris át tudtuk adni, az áramfejlesztőkkel kiegészítve. Így a támogatás különösen gyorsan megérkezhetett: a dermesztő, fagypont alatti hidegben áram és víz nélkül maradt családoknak és idős embereknek azonnali segítséget és reményt jelentett. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne.”

A következő hetekben további szállítmányok előkészítése zajlik, amelyek Kárpátaljára és Ukrajna más régióiba is eljutnak a Katolikus Karitász közreműködésével.

A Katolikus Karitász folyamatosan, nagy erőkkel támogatja mindazokat, akiknek életét a háború felforgatta. Segítsen Ön is! A 1356-os adományvonal hívásával (hívásonként 500 Ft) lehetőség van a segítségnyújtás támogatására. Online adományozás a Katolikus Karitász honlapján keresztül is elérhető, valamint február végéig a szervezet központi bankszámlájára (CIB Bank 10701094-76228861-51100005) is fogadják a felajánlásokat.

Csatlakozzon Ön is a segítő összefogáshoz, hogy minél több családhoz eljuthasson a fény és a meleg a télben!

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír