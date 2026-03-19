Fényben és magasban – Tízéves a Szegedi Dóm Látogatóközpont

Március 21-én különleges alkalomra készül Szeged egyik ikonikus helyszíne: a Dóm Látogatóközpont 10 éves jubileumát ünnepli. A szervezők egész napos, sőt késő estig tartó programkínálattal várják az érdeklődőket, ahol a klasszikus idegenvezetések mellett látványos bemutatók és ritkán elérhető élmények is helyet kapnak.

Egész napos élmények a dóm körül

A jubileumi nap ünnepélyes megnyitóval indul a Dóm téren, ahol a Pavane táncegyüttes látványos zászlóforgató műsora adja meg az alaphangulatot. Ezt követően a látogatók folyamatosan felfedezhetik a toronyból a kilátást, miközben a belső terekben közösségi programok is várják az érkezőket.

A nap folyamán több vezetett túra is indul, amelyek Szeged történetének és kulturális örökségének különböző rétegeit mutatják be. A kupolakilátóból nyíló panoráma, a Klebelsberg-emlékkiállítás részletei, az Aba-Novák-féle művészeti örökség vagy éppen a Dömötör-torony története mind-mind új nézőpontból enged betekintést a város múltjába.

Este életre kel a Dóm tér

Az ünnep azonban nem ér véget a naplementével. Az esti programok látványos tűzzsonglőr-bemutatóval indulnak, amely különleges hangulatba öltözteti a Dóm teret. A sötétedés után kezdődnek az igazán egyedi élmények: lámpafényes séták és idegenvezetések, amelyek során a résztvevők egészen más arcát ismerhetik meg a helyszíneknek.

A zseblámpával kísért túrák során a Dömötör-torony, a kupolakilátó és maga a dóm szakrális tere is új megvilágításba kerül. Ezek a programok nemcsak látványosak, hanem kifejezetten hangulatosak is, hiszen a fények és árnyékok játéka különleges atmoszférát teremt.

Érdemes előre készülni

A vezetett programok egy része előzetes regisztrációhoz kötött, és a férőhelyek korlátozottak, így érdemes időben jelentkezni. A szervezők azt is kérik, hogy a lámpafényes séták résztvevői vigyenek magukkal zseblámpát, ezzel is hozzájárulva az élményhez.

A március 21-i jubileumi nap így nemcsak születésnap, hanem egész napos kulturális és közösségi esemény, amely minden korosztály számára kínál felfedeznivalót – nappal a város fölé emelkedve, este pedig egészen új fényben.

A regisztrációról és a programok részleteiről további információ ITT található.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: SzegedMa; Szegedi Dóm Látogatóközpont

Magyar Kurír