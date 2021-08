Ferenc pápa adományt küldött egy eswatini katolikus kórháznak

„2021. augusztus 11-én összegyűltünk a siteki Jó Pásztor katolikus kórházban, hogy bemutassuk és megköszönjük Ferenc pápa adományát, a Covid-19 elleni védekezés eszközeit” – írta a püspök, aki a kórházban mondott beszédében emlékeztetett rá, hogy az egész világot érintő járvány kezdetétől fogva Ferenc pápa aktív és vezető szerepet vállalt a segítségnyújtásban. Amint bejelentették az első lezárásokat Olaszországban, felfüggesztett minden nyilvános imát és a heti általános kihallgatásokat. Imára hívta a világot és imádkozott az egész világért. A püspök felidézte Ferenc pápa 2020. március 27-én mondott „intenzív és megható” imádáságát a Szent Péter téren. A tér sok más alkalommal is volt imádság helyszíne, a különbség azonban az volt, hogy akkor a pápa egyes egyedül volt ott. Ez egy olyan világ emblematikus képe, amely megtapasztalja a bezártságot, az elszigeteltséget, ugyanakkor egy pásztor képe, aki közel marad juhaihoz – fogalmazott José Luís Ponce de León püspök.

Amikor a vakcinák elérhetővé váltak, a pápa azonnal beoltatta magát és arra szólította fel mindenkit, hogy kövessék példáját, hiszen az oltás életet ment és egyben etikai kötelezettség, mert nemcsak saját, hanem mások életét is megóvjuk általa. A manzini főpásztor, a Buenos Aires-i születésű José Luís Ponce de Léon püspök idézte Ferenc pápa szavait, amelyekkel a vakcinákhoz való egyetemes hozzáférésre szólított fel: „Kérlek benneteket, hogy ne felejtkezzetek el a legsebezhetőbbekről. Olyan nagy sötétség és bizonytalanság közepette hiányzik a fény és a remény. Szükségünk van az igazságosság lelkületére, amely mozgósít bennünket, hogy biztosítsuk az egyetemes hozzáférést a vakcinákhoz, és ideiglenesen függesszük fel a szellemi tulajdonjogokat”.

Ima, vakcinák, szolidaritás az egész világ egészségügyi rendszereivel – ezek voltak a pápa által javasolt eszközök a pandémia ellen – mutatott rá a főpásztor, majd hálájának adott hangot a pápa adományaiért. „Ezen a ponton azt hiszem, hogy emlékeznünk kell Jézus szavaira, amelyeket az irgalmas szamaritánus példabeszédének a végén mond: »Menj, és tégy te is hasonlóképpen« (Lk 10,37). Ferenc pápa felhívása ugyanis nemcsak a vallási vezetőknek szól, hanem mindnyájunknak: mint napjaink irgalmas szamaritánusai, arra kaptunk meghívást, hogy imádkozzunk, hogy tartsuk tiszteletben a Covid-19-protokollokat, oltassuk be magunkat, bátorítsunk másokat is erre és támogassuk a szükséget szenvedőket.” Végül a manzini püspök Isten áldásáért fohászkodott mindazok számára, akik a siteki katolikus kórházában dolgoznak.

Eswatini (2018-ig Szváziföld) a legkisebb dél-afrikai állam, a Dél-afrikai Köztársaság és Mozambik között helyezkedik el. Idáig több mint 34 ezer koronavírusos esetet regisztráltak, 900 fölött van az elhunytak létszáma. Januárban, a vírus úgynevezett „dél-afrikai variánsának” robbanásszerű elterjedésével két hétig életbe léptek a fertőzés terjedését korlátozó intézkedések, felfüggesztették a hívek részvételével bemutatott szentmiséket is. Az oltási kampány lassan halad: idáig az 1 millió 148 ezer főt számláló lakosságnak mindössze valamivel több mint 7 százaléka részesült a dupla adag vakcinában.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Bhubesi.blogspot.com



Magyar Kurír