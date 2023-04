Ferenc pápa áprilisi imaszándéka az erőszakmentesség kultúrájáért

Erőszak nélkül élni, beszélni és cselekedni nem azt jelenti, hogy megadjuk magunkat, hogy elvesztünk valamit vagy hogy bármiről is lemondunk. Azt jelenti, hogy mindenre vágyakozunk.

Ahogy Szent XXIII. János fogalmazott 60 évvel ezelőtt a Pacem in terris kezdetű enciklikájában: a háború őrültség, nincs értelme. Minden háború, minden fegyveres összecsapás mindig mindenkinek a vereségével végződik. Növeljük a béke kultúráját! Emlékezzünk arra, hogy a jogos védekezés esetén is a béke a cél. A tartós béke ugyanis csak fegyver nélküli béke lehet. Az erőszakmentesség legyen útmutató a cselekedeteinkhez a mindennapi életben és a nemzetközi kapcsolatokban is.

Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának mind szélesebb körű elterjedéséért, ami egyre kevesebb fegyverhasználattal jár az államok és az állampolgárok részéről is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya YouTube-csatornája

Magyar Kurír