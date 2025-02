Ferenc pápa az északi országok zarándokaihoz: Az Egyháznak szüksége van a hitetekre

A Szentatya örömmel köszöntötte a Svédországból, Norvégiából, Dániából, Finnországból és Izlandról érkezett híveket, akiknek szentévi római zarándoklatát az Északi Országok Püspöki Konferenciája szervezte.

Ferenc pápa kiemelte: imádkozik, hogy a Krisztusban testvérekként való együttjárás megtapasztalása erősítse meg a szívüket a hitben, a reményben és a szeretetben. Ezek a keresztény élet három alapvető eleme – „e három módon vezet a Szentlélek a zarándoklatunkon, mert hiszen zarándokok vagyunk” – fogalmazott a pápa.

A jubileum mottója, amint azt jól tudjuk: „A reménység zarándokai” – folytatta beszédét a Szentatya. Azért is imádkozik, hogy a zarándokok reménye megerősödjön ezekben a napokban – mondta. – Bizonyára ismerik már hazájukban a reménység jeleit, mert ott a Katolikus Egyház bár nagyon kicsiny, egyre növekszik, gyarapodik. Ezt meg is köszönhetik Istennek, mert a hit magvai, amelyeket ott kitartó lelkipásztorok és emberek nemzedékei ültettek el és öntöztek, gyümölcsöt hoznak. Az Úr mindig hűséges az ígéreteihez – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A kapott nagy ajándék megosztásának örömével térhetnek haza

A pápa azért is imádkozik, hogy a zarándokok ellátogatva az Örök Város különböző szent helyeire, különösen Szent Péter és Pál apostolok sírjaihoz, gyarapodjanak és mélyüljön el az Úr Jézusba vetett hitük, továbbá az Egyház közösségében az Úrhoz és az egymáshoz való tartozás tudata. Így az elme és a szív jobban ráhangolódik Krisztus átalakító kegyelmére, és a megkapott nagy ajándék megosztásának örömével térhetnek vissza hazájukba, mert ahogy Szent Pál mondja: „mi Krisztusban jó cselekedetekre lettünk teremtve” (Ef 2,10).

Valójában nincs nagyobb „mű”, mint átadni az evangélium üdvözítő üzenetét másoknak, és erre vagyunk hivatva, különösen azok számára, akik az élet peremén élnek – mondta a zarándokoknak a pápa. – Gondoljanak például azokra, akik egyedül és elszigetelten élnek – és oly sok ember él elszigetelten, egyedül – a közösségeik szívében, vagy annak peremén, valamint a távolabbi területeken. Ez a közvetítés mindnyájuk feladata, kortól, életállapottól, képességektől függetlenül. Azoknak is, akik idősek, betegek vagy valamilyen nehézséggel küzdenek, az a nemes hivatásuk, hogy tanúságot tegyenek az Atya együttérző és gyengéd szeretetéről.

Amikor hazatérnek majd, ne feledjék tehát, hogy zarándoklatuk nem ért véget, hanem a hangsúly áthelyeződik a tanítványi élet mindennapos útjára és az evangelizációs küldetésben való kitartásra – emelte ki a Szentatya. Ezzel kapcsolatban arra buzdítja a skandináv országok katolikus közösségeit, hogy működjenek együtt más keresztény testvérekkel, mert ezekben az Európa- és világszerte nehéz, háborús időkben emberi családunknak nagy szüksége van a megbékélés, a gyógyulás és a béke egységes tanúira.

Multikulturális környezetükben is párbeszédre és együttműködésre kaptak meghívást más vallások híveivel, akik közül sokan migránsok, és akiket olyan jól befogadtak a társadalmaikba. A pápa hozzátette, hogy emlékszik minderre, mert saját maga is látta, amikor 2016-ban Svédországban járt. A latin-amerikai országokból a diktatúrák elől odamenekültek a testvéreik. Legyetek továbbra is a befogadás és a testvéri szolidaritás jelképei – kérte tőlük a Szentatya.

A mai világban is lehetséges, hogy a fiatalok kövessék Jézust

Beszéde végén Ferenc pápa a fiatalabb zarándokokhoz szólt. Az idei szentévi rendezvények keretében április 27-én kerül sor Boldog Carlo Acutis szentté avatására. Korunknak e fiatal szentje megmutatja mindnyájunknak, hogy a mai világban is lehetséges, hogy a fiatalok kövessék Jézust, hogy megosszák tanításait másokkal, és így megtalálják az élet teljességét az örömben, a szabadságban és az életszentségben – hangsúlyozta a pápa. Megismételte egy tanítását a Christus vivit apostoli buzdításából, arra kérve a fiatalokat, hogy otthon osszák meg barátaikkal:

A Szentlélek indítson benneteket [...]. Az Egyháznak szüksége van a lelkesedésetekre, megérzéseitekre, hitetekre. Szükségünk van rátok!”

A Szentatya végül minden jót kívánt római zarándoklatukhoz és az életükhöz, majd Szűz Mária, az Egyház Anyja közbenjárására bízta a skandináv országok szentévi zarándokait.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír