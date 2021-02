Ferenc pápa az Iszlám Állam által lerombolt Karakosba is ellátogat iraki útja során

Iraki apostoli útja során a Szentatya ellátogat ebbe a sokat szenvedett városba, amelyet az Iszlám Állam hosszú időn át megszállás alatt tartott. 2014. október 6-án rohanták le a települést a terrorszervezet katonái, a lakosok elmenekültek – azon az éjszakán 120 ezer ember indult el minden lehetséges eszközzel Kurdisztán felé.

Georges Jahola, a karakosi Szeplőtelen Fogantatás-templom plébánosa készül a pápa fogadására: „Talán nagyon egyszerű módon készülünk, ahogyan Ferenc pápa is egyszerű módon közeledik az emberekhez, de ugyanakkor nagy komolysággal is.” Elmondta, hogy a fiatalok énekeket próbálnak a Szentatya üdvözlésére, és lelkileg is készülődnek. Előkészítik a templomot is, amelyet leromboltak és felégettek, és amelynek felújítása még csak néhány hónapja kezdődött el, a külső munkálatok vége felé járnak.

Hogy ennyi veszteség, a dzsihadisták által okozott tengernyi fájdalom után mit jelent a pápa látogatása? „Olyan, mintha jóvátenné azokat az eseményeket, amelyek korábban történtek: ahol erőszak volt, oda ma a béke jön el, egy olyan tekintély érkezik, aki a világi és az egyházi környezethez is szól. Szükségünk van rá. A pápa látogatása olyan számunkra, mint valami orvosság: amikor már itt lesz, akkor biztosan még jobban megértjük üzenete mélységét” – hangsúlyozta Georges Jahola.

Egy olyan templomban találkoznak, amelyet leromboltak a dzsihadisták, egy szent épületben, amelyet megsebzett a háború. A kitartásuk jele, hogy visszatérhetnek a szertartások a templomba, és annak a jele is, hogy az egész világ Egyháza kitartott mellettük. „Támogatni egy keményen sújtott közösséget, úgy is, hogy újjáépítjük a templomát, fontos és jelentőségteljes jel, hiszen a templomot szándékosan égették fel, hogy azt üzenjék a népnek: »Menjetek innen!« Sokat jelent itt, hogy a Szentatyával együtt térünk vissza, megerősíti az itteni létünket, visszatérést jelent történelmünk és hitünk gyökereihez, és azt üzeni, hogy az egyetemes Egyház, amelyet a Szentatya képvisel, velünk van” – fejezte ki örömét a plébános.

Karakosban a város 2016. október 23-án történt felszabadítása óta nem volt jele az erőszaknak, ezért az emberek visszatértek házaikba. Nyugodt, békés légkör uralkodik, a városban többségben vannak a keresztények. A hívek nagy része szír katolikus, de meghívják az ünnepre a Ninivei-fennsík minden lakóját, vagyis minden falu keresztény lakosait, minden létező felekezetet: ortodoxokat, katolikusokat, káldokat. Mindenki ott lesz, és velük ünnepel, ugyanakkor a járvány miatt szigorúan be kell tartani az egészségügyi rendelkezéseket.

Már február 15-én összegyűltek és ünnepeltek a fiatalok az utcákon, a Szentatyára való várakozás jegyében. A város minden szegletét plakátokkal díszítették, a pápa képével, vatikáni és iraki zászlókkal. Mintegy ezer fiatal énekelt, imádkozott az utcákon, sokan tanúságot tettek. Írtak egy dalt is a pápának, amelyet közzétettek a közösségi hálón. „A fiatalok jelentik az Egyház és Irak jövőjét. Be kell fogadnunk őket, és nagy figyelmet kell szentelnünk nekik, hogy ne vesszenek el” – mondta a SIR olasz katolikus hírügynökségnek Madzsíd Attalla szír katolikus pap, Juhanna Butrosz Mose moszuli érsek titkára.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Vatican News; Agensir

Magyar Kurír