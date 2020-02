Ferenc pápa: Azok a keresztények, akik nem képesek bepiszkolni a kezüket, nem keresztények

A sorozat abból az elgondolásból született, hogy térjünk vissza ősi imádságaink szavainak gyökereihez, értelmezzük azokat a jelenben, korunk tanúságtevőivel együtt, találkozások, kommentárok által. „Mindannyian azt hisszük, hogy ismerjük a Hiszekegyet, elmondjuk vasárnap és más fontos alkalmakkor. Néha azonban úgy ismételjük, mint egy mondókát, miközben fel sem fogjuk, hogy amikor mondjuk, észrevétlenül belépünk a keresztény szépség legrejtettebb szobáiba, magának Istennek a szívébe” – szól a harmadik sorozat beharangozója.

Io credo (Én hiszek) címmel láthatók majd a sorozat epizódjai főműsoridőben. A nyolc részben Ferenc pápa válaszol Marco Pozza kérdéseire a hitvallás egy-egy szakasza kapcsán. Minden részben szerepel egy-egy közösség és a kulturális, művészeti vagy sportélet egy-egy ismert szereplője: Salvatore Natoli filozófus, Martina Colombari színésznő, Paolo Bonolis televíziós műsorvezető, Paolo Rumiz író, Carolina Kostner műkorcsolyázó, Giovanni Bachelet, a Vörös Brigádok által negyven éve meggyilkolt Vittorio Bachelet fia, Massimo Bottura séf és Fausto Bertinotti politikus. A sorozat nyomán könyv is készül, amely márciusban kerül a könyvesboltokba Olaszországban.

Az előzetesből kiderül, hogy Ferenc pápa elmondja: az emberek sokszor hajlamosak „egy elvont, ideologikus Istenről beszélni, egy tökéletes eszméről, és úgy bizonyítják a létezését, mintha matematika lenne. A szentek megértették, mit jelent egy olyan Istenben hinni, aki atya, nem pedig olyan, mint Madrake, a szuperhős, akinek varázspálca van a kezében”.

Számos témát érint a pápa a beszélgetés során, beszél arról is, hogy támadások érik a kereszténységet: „A kereszténység üldözött. Létezik egy ellene zajló folyamat, ami meg akarja semmisíteni, mert a kereszténység veszélyt jelent… A kereszténység története az üldözések története… Igaz, hogy a kereszténységet nem a sikerek éltetik… A keresztény igazság a keresztények kitartásában van, kitartanak a világiasság ellenében, a világiasság közepette.”

Ferenc pápa az interjúban kijelenti, hogy a „hitet dialektusban kell átadni”, családi dialektusban. „A makkabeusok anyja a bibliai szöveg szerint háromszor is dialektusban beszélt hét mártír fiához. A hitet tehát a családra jellemző nyelven kell továbbadni, azon, amelyet beszélnek az emberek, akik szeretettel közelednek hozzád, nem pedig intellektuális nyelvezettel.”

Hogyan tanúskodjunk az evangéliumról? Ferenc pápa erre is válaszol: „Amikor túlságosan tiszta keresztényeket látok, akiknél ott van minden igazság, az ortodoxia, az igaz tanítás, és nem tudják bepiszkolni a kezüket, hogy segítsenek valakinek felállni, nem képesek beszennyezni a kezüket: amikor ezeket a keresztényeket látom, azt mondom: »De ti nem keresztények vagytok, hanem keresztény szenteltvízzel meghintett teisták, istenhívők, de még nem érkeztetek el a kereszténységhez. Ha Isten bepiszkolta a kezét, és leszállt a poklunkba, a poklainkba… akkor nekünk is a nyomában kell járnunk. Valaki azt mondja: »Nem, ez nekem nem megy, idáig nem…«, rendben, de akkor nem jutottál el addig, hogy keresztény legyél, félig vagy keresztény, felületes keresztény vagy, még csak nem is keresztény: egy ember, aki hisz Istenben, világos elképzelései vannak a megváltásról, hisz a sátánban is, tudja, hogy létezik a sátán, de megáll a poklok kapujánál, számítgat.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Avvenire, TV2000, Aleteia

Fotó: TV2000

Magyar Kurír