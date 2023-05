Ferenc pápa a Don Orione Kongregáció szerzetesnővéreihez: Legyetek szerető anyák!

Házaitok és szolgálati helyeitek anyai melegséggel legyenek telve, és továbbra is jó anyaként szolgáljatok, keményen dolgozva – mondta Ferenc pápa a Don Orione-nővéreknek. A szerzetesrend az alapítója, Szent Luigi Orione szalézi szerzetes után kapta a nevét, tagjai a szegények, fogyatékkal élők, árvák, idősek és a társadalom más peremre szorult tagjai között végez jótékonysági tevékenységet.

A pápa felidézte Szent Luigi Orione szavait: „A szívedben égő láng és belső tüzed fénye melegítsen és világosítson meg mindenkit”, és hogy miként tanította meg őket a kemény munkára, hogy magukat nem kímélve szolgálják a leginkább rászorulókat. Szolgáljátok „a szegényeket, a kicsiket, azokat, akiket minden gonoszság és fájdalom sújt”, keményen dolgozva, mint a jó anyák, együttérzéssel, kreativitással és képzelőerővel, szeretetben.

A pápa szerint egy anya soha nem adja fel, ha gyermekeit szükségben látja. „Soha nem teszi meg, hogy nem figyel rájuk, nem felejti el meglepni őket, gyengéd velük, nem felejti a szükséges intéseket sem, és még nehéz helyzetekben vagy mások értetlenségétől kísérve is sikerül megoldást, váratlan gyógymódot kitalálnia. Ez azért van így, mert az anya szeret, és a szeretet szabad és kreatív emberré tesz!” – mutatott rá a pápa. Szerinte ettől a gyerekek mindenekelőtt otthon érzik magukat, biztonságban vannak és elfogadják őket képességeiken, teljesítményeiken, társadalmi körülményeiken, származásukon és vallási hovatartozásukon túl is. Mivel egy anya mindenkit szeret, nem lát különbséget. „Így szeret Krisztus, így szeret az Anyaegyház, és ezt kívánom nektek is, hogy ezzel az otthonos anyasággal, nagylelkű szívvel szeressetek!” – kérte.

A pápa arra hívta őket, hogy éljék meg az Úr közelségét és szeretetét, engedjék, hogy Krisztus vezesse útjukat. „Mindig engedjétek, hogy mindenekelőtt az Úr árasszon el benneteket élő jelenlétével az Eucharisztiában, Igéjével és a Szentlélek által. Ne feledjétek, hogy anyaként a legnagyobb ajándék, amit gyermekeiteknek adhattok, akiket Isten rátok bízott, hogy átadjátok nekik gyengéd és szenvedélyes szereteteket iránta, hogy megtanítjátok őket, hogy úgy szeressék és ismerjék Őt, mint ahogy ti ismeritek és szeretitek, és segítetek, hogy ők is osztozzanak veletek a belé vetett hitetekben.”

Mindig legyen jelen az anyai gyengédség érzése közöttetek és mások felé is, soha ne legyetek ridegek – kérte a pápa. „Ha néha érzitek a szív e betegségét, azonnal űzzétek el gondolatokkal, szavakkal, üdvözlő és kedves gesztusokkal!” Majd a pápa így folytatta: „Tudjuk, hogy egy szelet kenyér, amelyet mosolyogva osztanak meg, jobb, mint egy kifinomult, de ridegséggel fűszerezett és szeretet nélküli étel.” Végül Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy szeressenek úgy, mint Szent Luigi Orione atya tette, mint szerető anyák. Majd a Szentatya áldását adta rájuk: „Szívből megáldalak benneteket. És kérlek benneteket, hogy ne felejtsetek el imádkozni értem.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír