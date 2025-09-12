Ferenc pápa életműve hívta életre – Emlékbélyeget adott ki a Magyar Posta

A Pénzjegynyomda Zrt. által készített sorszámozott blokk keretrajzán Ferenc pápa teljes alakos képe jelenik meg; a bélyegen félalakos kép ábrázolja a híveknek integető egyházfőt. A borítékon az imádkozó pápa teljes alakos profilja szerepel, a háttér mintázatát a pápai címer adja.

Az elsőnapi – szeptember 12-i – bélyegzésű alkalmi borítékon (FDC/First Day Cover) található pecsét keresztet formál Ferenc pápa latin nyelvű jelmondatával: „Miserando atque eligendo” („Megkönyörült és kiválasztotta”).

Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is értékelte a Magyar Posta legújabb emlékbélyegét: „Nagy örömmel vettem kézbe a Ferenc pápának emléket állító bélyegblokkot és a hozzá tartozó díszborítékot, valamint pecsétet. A Magyar Katolikus Egyház nevében köszönöm a Magyar Posta vezetőinek, munkatársainak és különösen is Baticz Barnabás tervezőnek, hogy egy elegáns, mégis visszafogott, Ferenc pápa szellemiségét és állandó derűjét tükröző bélyegblokkot készítettek.

Meggyőződésem, hogy a most kezünkbe kerülő alkotás is hozzájárul Ferenc pápa emlékének méltó ápolásához. Biztos vagyok abban, hogy mindazt, aki e bélyeget látja, Ferenc pápa mély emberszeretetére és magyarországi látogatásaira emlékezteti majd.”

Baticz Barnabás alkalmazott grafikus, bélyegtervező a Magyar Posta megbízására beadott és a Vatikánban is engedélyeztetett alkotása kapcsán elmondta, hogy pályafutása során már készített több hasonló bélyegblokkot: 2014-ben XXIII. János és II. János Pál szentté avatására, 2020-ban pedig Szent II. János Pál pápa születésének századik évfordulójára.

A Ferenc pápa emlékére most megjelent, különböző grafikai elemekkel díszített blokk „vegyes technikával” készült, alapvetően fotómontázs alapú. Az első napi borítékon szereplő – a Fogliano Redipuglia település első világháborús osztrák–magyar temetőjében imádkozó pápát ábrázoló – fényképet 2014 szeptemberében Koszticsák Szilárd készítette. A bélyegblokkon Máthé Zoltánnak a Kossuth téren készített, illetve Koszticsák Szilárdnak az egyik vatikáni audiencián rögzített pápaportréja látható; a Szent Péter-bazilikát és a Bernini-kolonnádot ábrázoló „keretrajzhoz” pedig Baticz Barnabás a saját fotóját dolgozta fel.

Az alkotó a logotípiától a könyvtervezésig az alkalmazott grafika jóformán minden ágával foglalkozott, a szívéhez azonban a bélyegtervezés áll a legközelebb. Mint mondja: a bélyeg olyan, mint egy ország névjegye. Egyedi kulturális kuriózum. Rajta – minden esetben – ott a kibocsátásának helye és az alkotó neve is. Nincs még egy olyan műfaj, amelynél ilyen kiemelt módon szerepelne a grafikus személye. A nagy példányszámú bélyegek ráadásul a feladott levelekkel a világon mindenhova eljuthatnak.

In memoriam Ferenc pápa – Mikecz Péter, a Magyar Posta marketingkommunikációs főigazgatója a bélyegblokkról

– Milyen hagyománya van az egyházi kötődésű bélyegeknek?

A Magyar Posta kiemelt és egyedülálló feladata a bélyegkibocsátás, egyfajta kulturális misszióként tekintünk rá a gyakorlati szerepe mellett, amellyel nemzeti és nemzetközi szempontból kiemelkedő értékek, események, személyek előtt tisztelgünk és őrizzük meg emléküket az utókor számára.

Társaságunknak kifejezetten gazdag és mélyen gyökerező hagyománya van az egyházi kötődésű bélyegek kibocsátásában. Ez több évtizedre nyúlik vissza, és a magyar kultúra, történelem és a kereszténység szoros összefonódását tükrözi.

– A múltban milyen hasonló „alkalmi kiadványaik” születtek? 2023-ban, a pápalátogatás kapcsán is megjelent egy Ferenc pápát ábrázoló bélyeg…

– Egyházi ünnepekhez kapcsolódóan karácsony és húsvét alkalmával rendszeresen bocsátunk ki bélyeget. Ezeken a bélyegeken gyakran láthatók híres festők vallási témájú alkotásai, templomrészletek vagy akár modernebb grafikus feldolgozások. Emellett 2013-tól nyolc sorozatot bocsátott ki a Magyar Posta Magyar szentek és boldogok címmel, amely a magyar történelem szentté és boldoggá avatott személyeit mutatja be (például Szent István, Árpád-házi Szent Erzsébet).

Az alkalmi bélyegkibocsátások révén a jelentős évfordulókról is megemlékezünk, például 2018-ban a vallásszabadságot a világon elsőként törvénybe iktató tordai országgyűlés emlékére – annak 450. évfordulóján – adtunk ki alkalmi bélyeget. A bélyegek olykor a megemlékezés és tiszteletadás mellett korlenyomatként is szolgálnak, azaz a bélyegkibocsátást aktuális események hívják életre, ilyen volt például – hogy visszakapcsolódjunk a mostani bélyegkibocsátáshoz is – a 2023-ban, Ferenc pápa magyarországi látogatása alkalmából, vagy 2021-ben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (melynek zárómiséjét Ferenc pápa celebrálta) alkalmából kibocsátott bélyeg.

– Ki és miért kezdeményezte ennek a reprezentatív bélyegblokknak a kiadását?

– A bélyeget Ferenc pápa életműve hívta életre.

Fontosnak éreztük, hogy emléket állítsunk elhivatott munkásságának, az általa képviselt értékeknek.

Ferenc pápa többször is meglátogatta hazánkat, ami szintén amellett szólt, hogy viszonozzuk a nemzetünk felé tanúsított jóindulatot.

– Kiknek „szánják”, milyen gyűjtői körnek szól?

– Elmondható, hogy

az egyházi témájú bélyegek a gyűjtők körében nagy népszerűségnek örvendenek.

De általánosságban véve célunk, hogy bélyegeink minél szélesebb körhöz eljussanak az elkötelezett gyűjtőktől a hobbifilatelistákig, fiataloktól az idősekig, mindenkihez. Mint említettem, a Magyar Posta számára a bélyegkibocsátás egyfajta kulturális misszió is, amely akkor a legsikeresebb, ha minél szélesebb körhöz eljutnak bélyegeink, amelyekre gyakran úgynevezett kulturális nagykövetként tekintünk. Az „In memoriam Ferenc pápa” bélyegblokk elsősorban Ferenc pápa előtti tiszteletünk kifejezése, és bátorítunk minden gyűjtőt, érdeklődőt a bélyegblokk vagy akár az elsőnapi boríték vásárlására, mely termékeket a Magyar Posta Zrt. hivatalos webshopjában is megtalálhatnak.

– Milyen értéket képvisel ez a „postai újdonság”?

– A bélyegblokk, úgy gondoljuk, túlmutat az anyagi vonatkozásán, eszmei értéket képvisel, mely természetesen mindenki számára más. Társaságunk számára bélyegeink felbecsülhetetlen értéket jelentenek, és bízunk benne, hogy abban mindenki egyetért, hogy e bélyeg méltó tiszteletadás a Magyar Posta részéről Ferenc pápa emléke előtt.

Fotó: Magyar Posta

Pallós Tamás/Magyar Kurír