Ferenc pápa felhívására imádkoztak Makkosmárián a járvány leküzdéséért

„Abból az alkalomból vagyunk most itt, hogy bekapcsolódjunk a Ferenc pápa kérésére elindított imaláncba. Kapcsolódjunk be teljes szívünkből és kérjük a Boldogságos Szűzanya oltalmát, hogy segítsen a járvány leküzdésében” – ezekkel a szavakkal fogadta és köszöntötte a kegytemplomban egybegyűlteket Mészáros Barnabás. A fiatal káplán egy éve szolgál Budakeszin, ahol a hívek már ismerősként fogadták, mert diakónusi gyakorlatát is itt, Filó Kristóf mellett töltötte.

Mészáros Barnabás vezetésével vette kezdetét a rózsafüzér imádság, amelyet a káplán mellett a helyi plébániai közösségek – a rózsafüzér társulat, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium közössége, a budakeszi cserkészcsapat, a domonkos nővérek, és az idén elsőáldozásra készülő gyerekek – képviselői imádkoztak elő. A közös imádság után pár perccel kezdetét vette a koronavírus-járvány megszűnéséért felajánlott szentmise: „Kérjük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, legyen oltalmunk. Istenbe vetett hittel várjuk a betegek gyógyulását és a járvány megszűnését, azt, hogy az életünk teljes egész legyen, így tudjuk folytatni utunkat, hirdetni és továbbadni mások számára Isten országát.”

Mészáros Barnabás prédikációját egy történettel kezdte. Felelevenítette, hogy a tavalyi évben, előző szolgálati helyén egy alkalommal a település asszonyai összegyűltek, hogy rendbe tegyék a plébánia udvarát, és egyikük magával hozta az unokáját is. „Ennek a kislánynak nem voltam szimpatikus. Ahányszor csak észrevett, gyorsan odafutott a nagymamájához, ahol biztonságban érezte magát” – mesélte mosolyogva. „Futott ahhoz, akitől a biztonságot várta.” A fiatal pap azt kérte, mindenki képzelje magát ennek a kislánynak a helyébe. „Képzeljük el, hogy itt van valaki, akitől félünk, aki sokkal nagyobb nálunk. Akitől megrémülünk.” Véleménye szerint a hasonlat pontosan ráillik a vírushelyzetre, ami itt van velünk már több mint egy éve, és sokkal nagyobb nálunk. Megrémülünk attól, amit hallunk, amit látunk vele kapcsolatban: rengeteg a beteg, és rengetegen elhunytak a betegségben.

Hová futunk, kitől várjuk a segítséget? Észrevesszük-e az oltalmat jelentő édesanyát, aki kitárt karral vár bennünket?”

– tette fel a kérdést. „Gyertek gyermekeim, az én égi palástom alá! Gyertek, hogy oltalmazzalak benneteket, hogy megvédjelek titeket” – idézte a Szűzanya szavait, hozzátéve: vajon mi odafutunk-e a szerető anyai szívhez?

Mária édesanya. És mint édesanya folyamatosan közbenjár gyermekeiért, védeni és oltalmazni akar bennünket. Ahogy láthatjuk képi ábrázolásokban, különböző szerzetesközösségeknél, hogy a tagokat a Szűzanya a palástja alá rejti, a palástja alatt oltalmazza és védi, úgy szeretne minket is védeni. A káplán arra biztatott, hogy keressük a Szűzanya oltalmát ebben a mostani, nehéz helyzetben.

Lássuk, hogy tudunk hozzá futni, tudunk nála menedéket találni.

Legyünk olyanok, mint a nagymamájához szaladó kislány, merjünk mi is odafutni égi édesanyánkhoz, és kérni a segítségét.

„Azért vagyunk most itt, hogy ezt az oltalmat kérjük tőle” – folytatta. A Makkosmáriai Szűzanya mint Fogolykiváltó Boldogasszony képét idézte fel, akihez fohászkodhatunk.

(Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete a második világháború alatt és után honosodott meg a kegyhelyen, mert sokan jöttek ide hadifogoly hozzátartozóikért imádkozni.)

Ha kimondjuk a fogoly szót, a rabságban szenvedőkre gondolunk. Életünkben most a koronavírus ugyanígy rabságot jelent: olyan rablánc, ami elzár minket a másik embertől. Megbéklyóz, nem engedi, hogy az életünk teljes legyen.

„Kérjük a Fogolykiváltó Boldogasszonyt, segítsen bennünket a járvány láncait leküzdeni. Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, legyen közbenjárónk Szent Fiánál, legyen közbenjárónk, hogy ezek a kötelékek megszűnjenek, a bilincsek, amelyek foglyul tartanak bennünket a járványban, összetörjenek, s legyen vége, szűnjék meg ez a járvány, ami nehezíti az életünket. Szűnjék meg, hogy újra egészségben, személyes kapcsolatokat életben tartva, egész életet tudjunk élni.

Az Isten örömre és boldogságra hív bennünket. Kérjük a Szűzanyát, segítsen, hogy ezt az örömöt és boldogságot minél hamarabb újra át tudjuk élni: milyen a családi szeretet, a felebaráti szeretet, milyen a másikat átölelni, közel menni hozzá, szájmaszk nélkül beszélgetni vele… Milyen öröm és boldogság egész emberként a másikkal lenni” – zárta prédikációját Mészáros Barnabás.

A szentmise végén a jelenlévők elimádkozták a loretói litániát, majd lehetőség nyílt rá, hogy a hívek ne csak közösségben, hanem egyénileg is imádkozhassanak a járvány megszűnéséért.

Szent Ágoston imája a Boldogságos Szűz közbenjárásáért Boldogságos Szűz Mária, Isten dicsőséges Anyja! Ki mondhat neked méltó dicséretet és hálát azért, hogy jóakaratoddal a romlásnak indult világ segítségére siettél?

Nem magasztalhat eléggé a gyarló emberiség, amelynek a hozzád intézett angyali üzenettel tárult fel a megváltás útja. Fogadd ezért csekély és érdemeidhez fel nem érő hálánkat! És amíg hódolatunkat fogadod, eszközöld ki számunkra bűneink bocsánatát. Hallgasd meg imánkat! Eszközöld ki azt, amit kérünk, távoztasd el tőlünk azt, amitől félünk. Hiszen az igazságos bíró haragját leginkább te tudod kiengesztelni, akit méltónak talált az Úr, hogy az Üdvözítő és örök Bíró édesanyja légy. Szűz Anyánk, segítsd a nyomorultakat, gyámolítsd a kislelkűeket, gyógyítsd a betegeket, gondozd a siránkozókat, imádkozzál népedért, járj közbe az egyháziakért, és légy a jámbor asszonyok szószólója!

Érezze mindenki a segítségedet, aki tiszteli a szent emlékedet. Támogasd készségesen a könyörgők kérését, és eszközöld ki számunkra a kívánt eredményt! Aki méltónak találtattál a világ legnagyobb kincsének hordozására, könyörögj Isten népéért! Légy szánalommal a lesújtottak iránt, és kegyelmes azokhoz, akik a mennyországtól még távol zarándokolnak. Őrizz, hogy el ne fogyatkozzunk, segíts, hogy diadalt arathassunk, állj mellettünk, hogy el ne vesszünk! Ámen.

Szerző: Szendéné Kiss Nóra

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír