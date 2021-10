Ferenc pápa fogvatartottakkal találkozott a Szent Márta-házban

A fogvatartottakból álló olasz csoportot kísérő lelkész, Benito Giorgetta elmondta, a Szentatya meghallgatta az elítéltek történeteit, amelyekben nehéz sorsukról beszéltek. A pápa arra buzdította őket, higgyenek Isten irgalmában, embertársaik segítőkészségében, és törekedjenek a bűnbánatra, valamint arra, hogy ne ítéljék el magukat elkövetett hibáik miatt.

A Szentatyával készült egy videofelvétel is, amelyben azokhoz a fogvatartottakhoz szólt, akik nem lehettek jelen a találkozón. A pápa üzenetében hangsúlyozta, hogy fontos a segítségkérés, az, hogy kopogtassanak mások ajtaján, akik támogatást tudnak adni; tegyék ezt még akkor is, ha ez nagyon nehéz és kilátástalan próbálkozásnak tűnik. „Az Úr lehetőséget akar adni mindenkinek, és támogat az előrevezető lépések megtételében” – magyarázta a Szentatya.

„Az életben nagyon fontos, hogy előrehaladjunk, hogy az úton járjunk. Vannak olyanok, akik nem látják sem a célt, sem a helyes irányt, és még magát az utat sem. Egy labirintusban érezheti magát az ember, ahonnan nem találja a kiutat, elveszve járkál benne, és nem tud szabadulni belőle.” Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy mindannyian hibázunk életünk során, de ennek ellenére az a fontos, hogy ne maradjunk meg a bűnben, vagyis ha elesünk, akkor ne maradjunk a földön.

Álljunk fel, még akkor is, ha ehhez segítség kell.

Ferenc pápa arra is buzdította a találkozó résztvevőit, hogy sose nézzenek az elesettekre „felülről”, mintha azok méltatlanok lennének bármire is. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy segítse embertársait. A fogvatartottak esetében az a segítségnyújtás, amit másoktól kaptak, legyen olyan tapasztalat, amelyet aztán maguk is meg tudnak osztani a bajbajutottakkal.

Ferenc pápa búcsúzóul azt kívánta a fogvatartottaknak, hogy a nehéz pillanatok váljanak termékennyé, váljanak jótettekké életükben, példát mutatva mindazoknak, akik hasonló helyzetben találják magukat.

Benito Giorgetta lelkész a Vatican News munkatársának elmondta, hogy a találkozó a Szentatya kezdeményezésére jött létre. Ferenc pápa figyel a nehéz helyzetben élőkre, közöttük a fogvatartottakra is. Ennek volt köszönhető, hogy megvalósulhatott a találkozó a Vatikánban.

Giorgetta atya hangsúlyozta, a Szentatya nagy figyelemmel hallgatta a fogvatartottak történeteit, mindenkinek mélyen a szemébe nézett. A jelenlévők egyenként elmondhatták életük történetét. Ferenc pápa empátiával tekintett a nehéz sorsú emberekre, figyelte őket, és végül bátorítást adott nekik. A fogvatartottak számára nagy jelentőséggel bírt a Szentatyával való találkozás.

A lelkész elmondta, jelen volt két egykori fogvatartott is, akik ma családokat befogadó otthonokat vezetnek, ahol börtönt megjárt emberek kaphatnak menedéket és támogatást. Az ő példájukon keresztül is jól látható, hogy van kiút a nehézségekből. Az egyikük elmondása szerint szégyenérzettel mesélte el történetét a Szentatyának, aki támogatást sugárzó tekintettel nézett rá.

Áldott legyen a szégyen is”

– mondta Ferenc pápa, hiszen a nehéz helyzet ellenére a remény járta át az egykori fogvatartott életének történetét, aki ma segítő kezet nyújt sorstársainak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír