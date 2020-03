Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmisén azokért imádkozott, akiket megbénít a félelem

A szentmisében két asszony történetét hallottuk. Az olvasmányban Dániel próféta könyvéből (Dán 13,1–9.15–17.19–30.33–62) az ártatlanul halálra ítélt Zsuzsanna történetét, majd János evangéliumából a házasságtörő asszony és Jézus találkozásának történetét (Jn 8,1–11). Ferenc pápa homíliájában a két történetet együtt elemezte: Zsuzsanna bírái, miként a vádló írástudók egyaránt korrupt emberek voltak.

„Az Úr nékem pásztorom: ínséget nem kell látnom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezet engem, ahogyan ő megígérte. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod” – idézte a Szentatya beszéde elején a válaszos szoltárt (Zsolt 22,1–3a). – Ezt tapasztalta meg a két asszony. Az egyik ártatlan, hamisan vádolták, a másik bűnös lélek. Az egyházatyák ebben a képben az Egyház képét látták meg: egyszerre szent és bűnös, ahogy latinul mondták: Ecclesia sancta et meretrix, az Egyház szent a bűnös fiaival – értelmezte a pápa.

Emberileg nézve mindketten reménytelen helyzetben voltak, de Zsuzsanna bízott Istenben. A történetekben férfiak két csoportja is szerepel, mindkét csoport az egyház szolgálatában áll. A bírák és a törvénytudók nem voltak egyházi emberek, de az egyház szolgálatában álltak, a törvényszéken és a Törvény tanításában. Zsuzsanna vádlói romlottak voltak. A korrupt bíró emblematikus figura a történelemben. Jézus is előveszi ezt a figurát a követelőző özvegyasszonyról szóló példabeszédében. Ennek a hamis bírónak nem számított sem Isten, sem a többiek. A törvénytudók nem voltak korruptak, csak képmutatók – tette hozzá Ferenc pápa.

A két asszony közül az egyik a korruptak, a másik a képmutatók kezébe kerül. Nincs menekvés. „A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem” – idézte ismét a zsoltárt a pápa. – Mindkét asszony a halál sötét völgyében járt. Az első bízott az Istenben, az Úr meg is mentette. A másik tudta, hogy bűnös, szégyenkezett is a nép előtt. De mit is csinál az Úr velük? – tette fel a kérdést a Szentatya. – Az ártatlan asszonyt megmenti, a bűnös asszonynak megbocsát. A korrupt bírókat elítéli, a képmutatókat megtérésre segíti. Egy kis időt hagy nekik erre, de a korruptaknak nem bocsát meg, mert a korrupt ember képtelen bocsánatot kérni, már szégyenkezni sem tud, nem kér bocsánatot; az ilyen ember biztos önmagában, és továbbmegy.

A pápa végül arra biztatott, hogy mindenki nézzen magába, és fedezze fel a saját bűneit; adjon hálát Istennek, ha talál magában bűnöket, mert ha nem talál, akkor korrupt. „Ne szégyenkezzünk amiatt, hogy az Egyházhoz tartozunk. A bűneink miatt szégyenkezzünk! Adjunk hálát Istennek, hogy nem vagyunk korruptak, és hogy látjuk, bűnösök vagyunk, de bízzunk mindig Isten irgalmában!” – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



