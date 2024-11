Ferenc pápa: Imádkozzunk Ukrajnáért és a Szentföldért!

Az audiencia végén a Szentatya üdvözölte a Szent Péter-téren jelen lévő híveket: fiatalokat, szerzeteseket, papokat, házaspárokat, zarándokcsoportokat.

A pápa a záró áldás előtt megemlékezett Ukrajnáról, ahol kemény télnek néz elébe a lakosság az orosz rakétatámadások miatt megbénult elektromos hálózat miatt. Ezrek maradtak világítás és fűtés nélkül, miközben már lehullott az első hó Kijevben, és más városokban is hideg idő van.

Ne feledjük el a meggyötört ukrán népet! Nagyon szenved”

– kérte a Szentatya. Ekkor a mellette ülő fiatalokhoz fordult, akik Párizsból érkeztek, és a bérmálásra készülnek, tőlük is imákat kért az ukrán gyerekek, fiatalok számára.

Ferenc pápa aggodalommal kért imát a Szentföld békéjéért is, ahonnan a remény jelei érkeznek, miután Izrael bejelentette a tűzszünetet a libanoni Hezbollahhal, bár sokak szemében ez nem tűnik a békéhez vezető lépésnek, sem a gázai tűzszünet előszobájának. Ezért a pápa továbbra is arra kér mindenkit, hogy imádkozzon,

hogy térjen vissza a béke Jézus földjére.

„Imádkozzunk a békéért a Szentföldön, Názáretben, Palesztinában, Izraelben, hogy béke legyen, béke legyen... Az emberek sokat szenvednek. Imádkozzunk együtt mindannyian a békéért!”

Ferenc pápa örömmel jelentette be a hírt, hogy advent első hetétől kezdve a szerdai audiencián most először kínai nyelvre is lefordítják a katekézist. Így eljuttatják Róma püspökének szavát a kínai hívekhez, a „nemes ország” lakóihoz – ahogy a pápa fogalmazott.

