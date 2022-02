Ferenc pápa megismételte ukrajnai békefelhívását

A szerdai audiencián tartott katekézisét követően a Szentatya felhívást intézett Ukrajna békéjéért: „Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az embereknek és közösségeknek, akik január 26-án csatlakoztak az ukrajnai békéért végzett imához. Könyörögjünk továbbra is a béke Istenéhez, hogy a feszültségeket és a háborús fenyegetéseket komoly párbeszéddel leküzdjék, és hogy a »normandiai formátumú« tárgyalások is hozzá tudjanak járulni ehhez. Ne feledjük: a háború őrültség!”

Oroszország és Ukrajna között évek óta fennáll a feszültség, miután Oroszország csaknem nyolc éve bevonult a nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó Krím-félszigetre. Oroszország legutóbb tavaly év végén kezdett csapatokat és katonai felszereléseket küldeni az ukrajnai határa közelébe, ami aggodalmat keltett egy esetleges invázió miatt. A legutóbbi fejlemények miatt felgyorsultak a diplomáciai erőfeszítések a helyzet enyhítésére. Emmanuel Macron francia elnök Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott megbeszéléseit követően február 8-án, kedden kijelentette: úgy véli, lépéseket lehet tenni a válság enyhítésére, és minden felet higgadtságra szólított fel. Putyin és Zelenszkij ukrán elnök is kijelentette, hogy elkötelezettek a 2014-es békemegállapodás elvei mellett, hozzátéve, hogy ez a minszki megállapodás utat kínál a folyamatban lévő vitáik megoldásához. Később Berlinben tárgyalásaik során Olaf Scholz német kancellár és Macron is hangsúlyozták: „Közös célunk, hogy megakadályozzuk a háborút Európában.” Macron és Scholz Berlinben találkozott Andrzej Duda lengyel elnökkel is. A francia fél a tárgyalásokat követően közölte, hogy a három vezető közös támogatásáról biztosította az ukrán szuverenitást.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha az megtámadja Ukrajnát. Moszkva azonban nagyrészt üres fenyegetésként elutasította az új szankciókat. Joe Biden amerikai elnök február 7-én, hétfőn arra figyelmeztetett, hogy ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, „nem lesz többé Északi Áramlat 2”, utalva az újonnan épített, még meg nem nyitott gázvezetékre Németország felé.

A pápa szövegének fordítója: Tőzsér Endre SP

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír