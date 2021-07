Ferenc pápa támogatásával kegyhelyet kapott Szűz Mária, a Csend Anyja

Guido Marini, Ferenc pápa szertartásmestere is részt vett július 24-én, vasárnap az avezzanói ünnep keretében tartott rendezvényen. Emiliano Antenucci kapucinus szerzetes, aki Ferenc pápa támogatásával létrehozta a kegyhelyet, ekkor jelentette be Szűz Mária, a Csend Anyja emléknapját. Az ünnepi szentmisét augusztus 1-jén Pietro Santoro avezzanói püspök mutatja be este hat órakor.

Az eredeti ikon egy 8. századi kopt freskó alapján készült. Antenucci ikon formájában készíttette el, Chieti tartományban, Guardiagrele kolostorában őrzik: Mária mutatóujját a szája elé tartja, mintha csendre intene, a másik kezével pedig megállásra kéri a felé közeledőt. A kapucinus szerzetest mélyen megérintette ez az ábrázolás. Már korábban szervezett lelkigyakorlatokat a csend témája kapcsán, ami a „lélek mikroszkópja, úgy láttatja a dolgokat, ahogyan korábban nem láttad. Az emberek ezért félnek a csendtől”.

„Sok ember zajban él, mert a csendben felerősödik a tudatosság, nyilvánvalóvá válnak a belső problémák. A csendben nem tudsz elrejtőzni, kénytelen vagy azon gondolkodni, aki valóban vagy. És ha kitartasz, megtalálod Istent, aki már ott van a szívedben és vár rád. És akkor a mindennap gyakorolt csend feltölt, szavakat ajándékoz neked, amelyeket másoknak ajándékozhatsz. A keresztény csend soha nem üres, hanem Isten jelenlétének a teljessége, az ő lehelete a lelkünkben. Ebben az értelemben a csend nem egy technika, hanem Isten ajándéka mindenki számára. Ajándék, mely megszabadít és meggyógyít.”

Havonta egyszer tart háromnapos lelkigyakorlatokat, mindig új jelentkezőknek, mindenki csak egyszer vehet részt rajta. Az imádságon kívül fontosnak tartja a szeretetszolgálatot, a szegények segítését is, amit rendszeresen gyakorol. Tanítómestereinek tartja a szegényeket, akik egyszerűségre és imádságos lélekre nevelnek.

2015-ben eljuttatta az ikon másolatát Ferenc pápának, akinek annyira megtetszett, hogy kitette a két lift közé az Apostoli Palotában, ahol politikusokat és egyházi méltóságokat fogad. Néhány nappal később ezekkel a szavakkal áldotta meg az ikont: „Szűz Mária járjon közben az Úrnál, hogy mindenki, aki belép az Apostoli Palotába, rátaláljon a megfelelő szavakra.”

2016-ban Antenucci testvér személyesen is találkozott a Szentatyával. A szerzetesnél akkor is volt egy ikonmásolat, melyre az általános kihallgatás során a pápa ezt írta: „Ne beszéljünk ki másokat!” A találkozást követően a pápa támogatta a Miasszonyunk, a Csend Anyja-kegyhely létrehozását Avezzanóban, a Szent Ferenc-templom területén.

Ferenc pápát 2018. november 7-én, az általános kihallgatáson megszólították egy csoport tagjai, akikkel vidám beszélgetésbe elegyedett, többek között ezt mondta nekik: „Imádkoztok Szűz Máriához, a Csend Anyjához? Tudjátok, hogy Szűz Mária, a Csend Anyja mindenkit védelmez… hogy ne váljon pletykássá?... Amikor pletykálni támadna kedved, harapd meg a nyelved, és imádkozz a Szűzanyához, a Csend Anyjához… Csak semmi pletyka: amikor pletyka támad, a Szűzanya elmegy, vagy a pletyka, vagy a Szűzanya, választanotok kell!”

„Arra gondolok, Szűz Mária hányszor hallgatott, hányszor nem mondta el, amit hallott, hogy megőrizze Fiával való kapcsolatának misztériumát. De ti beszéltek Szűz Máriával, a Csend Anyjával? A csend nem csupán a szavak hiánya, sokkal inkább az, hogy átadjuk magunkat más hangoknak: a szívünk, és főként a Szentlélek hangjának” – Ferenc pápának ezek a szavai is ott állnak a dekrétumban, amelyben Pietro Santoro avezzanói püspök a Szent Ferenc-templomot jelölte ki a kegyhely számára. A templom az abruzzói kapucinus kisebb testvérek évek óta használaton kívüli tulajdona volt. A Szentszék jóváhagyta az új kegyhely számára a votív mise formuláját, ezt 2020 decemberében közölte az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció az avezzanói püspökkel.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Famigliacristiana

Fotó: famigliacristiana; Verginedelsilenzio.org

Magyar Kurír