Ferenc pápa telefonon beszélt Pizzaballa pátriárkával a gázai katolikus plébánia helyzetéről

A telefonbeszélgetés során a pápa kifejezte állandó törődését a gázai Szent Család katolikus plébánia iránt. A Szentatya szinte napi kapcsolatban van Gabriel Romanelli plébánossal és a káplánnal, Jusszef Asszad atyával, hogy érdeklődjön az aktuális helyzetről.

A Szent Család-plébánia, amelyet a Megtestesült Ige Intézetének (Instituto del Verbo Encarnado, IVE) misszionáriusai szolgálnak, az egyetlen katolikus plébánia a Gázai övezetben. Akárcsak az egész terület, a plébánia is élelmiszer-, víz- és gyógyszerhiánnyal küzd, a zord téli időjárásban pedig fűtéshiánnyal is szembe kell néznie. Ennek ellenére az egy iskolát is magában foglaló plébániakomplexum továbbra is több száz embernek nyújt menedéket, akik mindent elveszítettek a háborúban.

Ferenc pápa a jeruzsálemi latin pátriárkával főként a plébánián kialakult helyzetről beszélt telefonon.

