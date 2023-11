Ferenc pápa telefonon beszélt Ebrahim Raiszi iráni elnökkel

Ferenc pápa vasárnap délután telefonon beszélt Ebrahim Raiszi iráni elnökkel. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, Matteo Bruni megerősítette a hírt, és pontosította, hogy az iráni elnök kérésére történt a beszélgetés. Az iráni elnöki hivatal honlapja arról számolt be, hogy Raiszi elnök elismerését fejezte ki a pápa gázai tűzszünetet sürgető felhívásaival kapcsolatban.

Vasárnap délben Ferenc pápa megismételte felhívását az Úrangyala imádság alkalmával: „Továbbra is gondolok a palesztinai és az izraeli súlyos helyzetre, ahol nagyon sok ember vesztette életét. Isten nevében kérlek benneteket, álljatok meg: szüntessétek be a tüzet! Remélem, minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a konfliktus kiszélesedését mindenáron elkerüljék, a sebesülteknek segítsenek, és a segélyek eljussanak a gázai lakossághoz, ahol nagyon súlyos a humanitárius helyzet. A túszokat azonnal engedjék szabadon! Sok gyermek is van köztük, akiknek vissza kell térniük családjaikhoz! Igen, gondoljunk a gyermekekre, az összes gyermekre, akiket sújt ez a háború, az ukrajnai háború vagy más konfliktus: így megöljük a jövőjüket! Imádkozzunk, hogy legyen erőnk azt mondani, hogy »elég«!”

Az elmúlt napokban Ferenc pápa telefonon beszélt Mahmúd Abbász palesztin elnökkel (november 2-án), Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel (október 26-án), valamint Joe Biden amerikai elnökkel (október 22-én). Az állami vezetőkkel folytatott beszélgetései során érintett egyéb kérdések mellett a pápa rámutatott, hogy szükség van a békéhez vezető utak megtalálására és a reményre, hogy elérik a kétállami megoldást, amely Jeruzsálem számára különleges státuszt biztosít.

Az Úrangyala imádságkor elhangzott beszédet Tőzsér Endre SP fordította.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

