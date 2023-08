Ferenc pápa új rektort nevezett ki a Lateráni Egyetem élére

Ferenc pápa Alfonso V. Amarante érseket, a Pápai Erkölcsteológiai Intézet, más néven a római Pápai Szent Alfonz Akadémia (Alfonsiana) eddigi dékánját választotta Vincenzo Buonomo professzor utódjának, akit ugyanakkor a Vatikán városállam főtanácsosává nevezett ki. Az Alfonsianát 1949-ben alapították a redemptoristák, az akadémia 1960 óta a Pápai Lateráni Egyetem Teológiai Kara részeként működik, és kifejezetten az erkölcsteológiára specializálódott.

Ferenc pápa az új rektornak írt levelében bemutatta Buonomo professzor „olyan jól megkezdett fáradságos és reménykeltő feladatát”, hogy „erősebbé és lendületesebbé tegye a Lateráni Egyetemet annak érdekében, hogy jobban teljesítse elsődleges feladatát: hirdesse az evangélium igazságát és örömét a tanulmányokon, az elmélkedésen és tudományos munkán keresztül”. „A pápai egyetemnek el kell mélyednie ebben a küldetésben – annak tudatában, hogy különösen közel van Péter utódjához, és annak a feladatának a tudatában, hogy meg kell erősítenie a testvéreket –, mégpedig abban a történelmi, egyházi és kulturális időszakban, amelyben az Úr elhívott bennünket” – hangsúlyozza a pápa.

Amarante érsek támogatására a Szentatya egy ügyvezető igazgató kinevezését is bejelentette, aki segíti a rektor munkáját „az igazgatási és gazdasági irányításban”, továbbá egy olyan fejlesztési terv kidolgozásában is, amely a Lateráni Egyetemet az egyházi és a polgári egyetemi rendszer főszereplőjévé teszi. A pápa arra buzdította az új rektort, hogy vonja be a különböző egyetemi szerveket a „didaktikai és igazgatási tervezésbe”, figyelmet fordítva az „idők jeleire”, és kincsként értékelje „a pápai intézetekkel és az egyetem keretén belül működő többi akadémiai intézménnyel való együttműködést”.

Amarante érseket a Ferenc pápa által létrehozott Koordinációs Főtanács is támogatja majd munkájában. A Főtanácsnak „a már előre jelzett személyek mellett” a „Római Kúria és az egyetemi világ más felkészült képviselői” is tagjai lesznek, hogy „intézményileg kifejezzék a Lateráni Egyetem és az Apostoli Szentszék közötti sajátos kapcsolatot”.

Ferenc pápa levelében kifejtette, hogy az új rektor feladatai közé tartozik az is, hogy a Lateráni Egyetemet bevonja „a római pápai felsőfokú intézmények újjászervezésének folyamatába”, amely a Szentatya kívánságára indul el, és amelyet „a kultúráért és nevelésért felelős dikasztérium koordinál”. „Bízom benne, hogy az egész egyetem hangjaként intelligenciával, körültekintéssel, kreativitással és bátorsággal járul hozzá ehhez a folyamathoz, amely szeptember 12-én kezdődik” – fogalmazott Ferenc pápa. Végül azzal zárta levelét, hogy megáldotta az új rektort, és a „Salus Populi Romani” Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír