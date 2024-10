FerencESTekkel és közösségi programokkal indul az új tanév a pécsi Collegium Seraphicumban

„Pécs város központjához közel, a történelmi belváros szélén, a ferences templom közvetlen szomszédságában egy ódon, már-már titokzatos épület áll. Nagy, robosztus falai nem hivalkodóak, de mégis felkeltik az ember kíváncsiságát. A főbejáraton belépve, hirtelen nyugodtság és csönd váltja fel a belvárosi nyüzsgést. A hosszú, labirintusszerű folyosók és boltívek a régi idők ferences szerzeteseinek mindennapjairól mesélnek, míg a szembejövő fiatal mosolygó arcok a fiatalságot és a vidámságot tükrözik” – áll a Collegium Seraphicum megújult honlapján.

A szakkollégiumban is elindult az új tanév; a szorgalmi időszak a Veni Sancte szentmisével kezdődik, és a Te Deummal zárul. A rendalapító Assisi Szent Ferenc ünnepeit megtartják, ahogy az egyházi évkör nagyobb ünnepeit is. A tanév során egy alkalommal lelkigyakorlatot tartanak.

Október 4-én Szent Ferenc ünnepén, ami nem véletlenül esik egybe az állatok világnapjával, a Collegium Seraphicum – igazi ferences lelkülettel – örökbe fogadta az állatkert barnamedvéjét, Nikolajt.

Az elmúlt évben sok programunk volt: járt nálunk a megyéspüspök, közös véradás és újraélesztésről szóló előadás is volt, valamint felállítottuk a Diákbizottságot is, csak hogy néhány dolgot említsek – kezdte Dobosiné Rizmayer Rita igazgatónő. A szakkollégiummá válásnak első lépcsőfokaként az elmúlt tanév során, szerdánként FerencEsteket szerveztek, így a diákok szellemileg is művelhették magukat a kollégium falain belül. Ez idén szeptembertől is folytatódik.

„Havi bontásban, folytatólagos tematikában négy főbb különböző téma köré csoportosítjuk a meghívott előadókat. Érkeznek fiatal ferences szerzetesek, folytatódik a párkapcsolati és az önismereti műhely, az Arcok keretében pedig idén főként PTE-s (Pécsi Tudományegyetem) dékánok adnak majd elő, illetve Böjte Csaba is velük lesz. Az előadásokat interaktív blokk zárja, ahol lehetőség van kérdésfeltevésre, interdiszciplináris vitára, esetleg egyéni véleményformálásra” – mondta az igazgatónő.

Idén szeptembertől a szakkollégistáknak már félévenként egy tanegységet is el kell végezniük. Három témából választhattak, ezek a következők: vitakultúra, bevezetés a vallástudományba, dinamikus aktív jelenlét. Ezekért campuskreditet is kapnak.

Az idei tanévben 89 PTE-s diák él a kollégiumban, többek között orvos, jogász, gyógytornász, dietetikus, informatika és marketing szakos diákok. Az egyetemisták szakkollégista vagy albérlő státuszban is élhetnek az intézményben. A kollégiumi díj ennek függvényében változik. Állami ösztöndíjas diák esetén a szakkollégista havi díja 38.500, az albérlőé 48.500 forint (ám ezek a 2023/24-es tanévben jelentősen csökkentek a MOL Új Európa Alap támogatásának köszönhetően. Lakhatási támogatás idén is várható a MOL és a PTE EHÖK által).

Szöveg: Tóth Viktória

Fotó: Dobosiné Rizmayer Rita

Forrás: Ferences Média; Baranya Vármegyei Hírportál

Magyar Kurír