Fernández bíboros felszentelte a Katolikus Egyházzal közösséget vállaló anglikánok első püspökét

A 2011-ben az Anglicanorum coetibus apostoli konstitúció alapján létrehozott Our Lady of Walsingham Személyi Ordinariátus egy egyházmegyével egyenértékű struktúra a Katolikus Egyházzal közösséget vállaló egykori anglikánok csoportjai számára. Azóta mintegy ötven közösségre bővült szerte Nagy-Britanniában. David Waller püspök, aki anglikán lelkész volt, mielőtt teljes közösséget vállalt volna a Katolikus Egyházzal, az Ordinariátus első püspöke.

Victor Manuel Fernández bíboros főszentelő püspökként való jelenléte tükrözi azt a különleges kapcsolatot, amelyet az Anglicanorum coetibus-ordinariátusok a Hittani Dikasztériummal ápolnak.

A többi szentelő püspök Vincent Nichols bíboros, westminsteri érsek; Stephen Lopes püspök, az Egyesült Államok és Kanada Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter (Szent Péter Széke Személyi Ordinariátusának) püspöke; valamint Anthony Randazzo püspök, az ausztráliai Personal Ordinariate of Our Lady of the Southern Cross (Déli Kereszt Miasszonyunk Személyi Ordinariátusának) apostoli adminisztrátora volt.

Homíliájában Victor Fernández bíboros megjegyezte, hogy az ordinariátus felépítése a Katolikus Egyházzal teljes közösségben élő anglikánok számára lehetővé teszi, hogy megőrizzék azt, amit Szent VI. Pál pápa úgy nevezett, mint „a jogos tekintélyt és a jámborság és szokások méltó örökségét, amely az anglikán közösséget illeti”. A bíboros, idézve az Anglicanorum coetibus apostoli konstitúciót és utalva a „gazdag angol örökségre” megjegyezte, hogy „az ordinariátus meghívást kapott arra, hogy az anglikán hagyomány a benne megőrzött pozitív aspektusait »értékes ajándéknak […] és megosztandó kincsnek« tekintse”. A prefektus hozzátette: „Ebben a folyamatban az Egyház nemcsak ad, hanem gazdagodik is. [...] Ezért mondhatjuk, hogy az ordinariátus az Egyház egyik arcát képviseli, és amely Egyház ebben az esetben az anglikán hagyomány gazdag történelmének bizonyos elemeit fogadja be: olyan elemeket, amelyeket most a katolikus közösség teljességében élnek meg.”

Victor Fernández bíboros hangsúlyozta az ordinariátus a helyi egyházmegyékkel való együttműködésének fontosságát is az egység és a lelki növekedés előmozdítása érdekében. Megjegyezte, hogy az ordinariátus papjai már most is együttműködnek a helyi egyházmegyékkel szerte Nagy-Britanniában, és bátorította a jelenlévőket, hogy „növekedjenek a párbeszéd és a kölcsönös osztozás szellemében, beleértve a pasztorális célkitűzéseket is annak fényében, amit Ferenc pápa javasol”.

Idézve Szent John Henry Newman egyik prédikációjából Krisztusról, a Jó Pásztorról, ahol az angol szent megjegyezte: „Boldogok, akik elhatározzák – történjék jó vagy rossz, legyen napfény vagy vihar, becsület vagy becstelenség –, hogy [Krisztus] lesz az ő Uruk és Mesterük, királyuk és Istenük!”, Fernández bíboros kiemelte, hogy az angol szentek példája „bátorítást és inspirációt” nyújt az új püspök számára, hogy kövesse „e szentek szeretetét és odaadását a rábízott nyáj gondozásában”.

A prefektus hozzátette, hogy „valójában ez az, amihez Ferenc pápa ragaszkodik, hogy mindannyiunknak ezt kell tennünk: hirdetni mindenkinek Isten szeretetét, amely Krisztus tárt karjaiban nyilvánul meg, és aki ma is tevékeny az életünkben”.

A bíboros ezzel zárta beszédét: „Ehhez a mai küldetéshez Waller püspök megkapja a Szentlélek tüzét: az egyetlen, aki képes átalakítani a szívünket [...] és betölteni minket az Ő buzgóságával és a szeretetben való igazi örömmel”.

A teljes szertartás az alábbi videóban megtekinthető:

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News; Marcin Mazur

Videó: Westminster Cathedral

Hollósi Judit/Magyar Kurír