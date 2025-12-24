Fiatal tehetségek mutatkoztak be az idei Pécsi Advent orgonahangversenyein

A sorozat első estjén, december 9-én, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Orgona Tanszaka mutatkozott be hallgatóival és egy meghívott vendéggel. A műsor Adolph Hesse d-moll fantáziájával indult Berkes-Ébert Dorka és Berkes-Ébert Márton közös előadásában, amely már az első percekben megteremtette az esemény ünnepélyes karakterét.

Johann Sebastian Bach több műve is elhangzott az este során: Tolnay Barnabás az a-moll fantázia és fúgát (BWV 561) tolmácsolta ihletetten, míg a szekszárdi vendég, Lozsányi Julianna a c-moll prelúdium és fúga (BWV 549) magabiztos előadásával aratott sikert.

A francia szimfonikus repertoárt César Franck g-dúr sortie-ja és Louis Vierne Lied című darabja képviselte, az est zárásaként pedig Eugène Gigout Grand chœur dialogué-ja töltötte be a bazilikát. A hallgatók felkészítését Kovács Szilárd Ferenc és Lozsányi Tamás végezték.

A második hangverseny a francia szimfonikus orgonazene monumentális világába vezette a közönséget. Weisz Máté és Müller Albert két nagyszabású alkotáson keresztül mutatta meg a hangszer zenekari lehetőségeit: Alexandre Guilmant I. Orgonaszimfóniája, valamint Charles-Marie Widor V. Orgonaszimfóniájának II–V. tételei hangzottak el. A koncert az advent ünnepélyes és emelkedett hangulatát erősítette.

A harmadik hangverseny a Pécsi Művészeti Gimnázium orgonista növendékeit és tanárukat, Köcsky Tibor orgonaművészt állította a középpontba. A vegyes program jól érzékeltette az utánpótlás-nevelés folyamatosságát, valamint azt, miként kapcsolódik össze pedagógia, liturgia és koncertélet.

A sorozat zárásaként, december 19-én került sor Beller Barnabás improvizációs hangversenyére, amely a pszichológia és az orgonaművészet határterületét érintette. Az est három tematikus egységben bontakozott ki: adventi és karácsonyi énekekre épülő barokk improvizációk, a szállást kereső Szent Család története a remény és elutasítottság lelki dimenzióival, valamint a szeretet témája. Az improvizációk – a trombitán megszólaló énekdallamokra reagálva – mély belső folyamatokat és erős spirituális üzenetet közvetítettek.

A Pécsi Advent orgonakoncertjei 2025-ben ismét bizonyították, hogy a bazilika nemcsak liturgikus tér, hanem a fiatal művészek bemutatkozásának és az adventi elmélyülésnek is kiemelt helyszíne.

Szöveg és fotó: Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, a pécsi székesegyház zeneigazgatója

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír