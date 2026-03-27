Fiatalok jártak keresztutat Temesváron

A keresztút állomásain a fiatalokkal együtt imádkozott Johann Dirschl általános helynök, Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, Máthé Zoltán temesvár-mehalai plébános, Simon Ciubotaru temesvár-szabadfalui plébános, Augustin Bărbuț temesvár-marienheimi plébános és a Gerhardinum Líceum spirituálisa, Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész, Piry Radulov vingai plébános, Ionuc Hojda újmoldovai plébános. Az ájtatosságot Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Líceum igazgatója vezette.

„Urunk, Jézus Krisztus, azért jöttünk, hogy imádságban kövessük a kereszt útját, amelyet Pilátus házától egészen a Golgotáig jártál végig. Elmélkedünk nagy szereteteden és irgalmadon, amellyel engedetlenségünket jóvátetted, és eltörölted a világ bűneit. Irgalmadra bízzuk szeretteinket és minden embert; rád bízzuk önmagunkat is bűneinkkel és fájdalmainkkal együtt” – mondta az ájtatosság elején Kocsik Zoltán atya.

Ezt követően a fiatalok körmenetben indultak a keresztút állomásaihoz, amelyeket fiatalokból álló 3–4 fős csoportok jelképeztek, akik fáklyákat és az adott stáció képét tartották.

Minden állomásnál saját imákat fogalmaztak meg a fiatalok, továbbá elimádkozták a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát román és magyar nyelven.

„Eljöttél, Uram, hogy megmentsd, ami elveszett. Egyedül te jártad végig az utat a végsőkig. Segíts, hogy veled együtt mi is célba érjünk. (…) Ó, Uram, taníts meg bennünket hasonlóvá válni cirenei Simonhoz, aki akkor ismert fel téged, amikor a te keresztedet – és a miénket – hordozta. (…)

Köszönöm, Uram, mindazoknak, akik együttérzéssel és gyengéd gesztusokkal tudnak bátorítani. Köszönöm a barátaim segítő kezét és meleg tekintetét, amelyek elkísérnek életem során. Köszönöm mindazokat, akik a fájdalmas elhagyatottság mélyén is felismerik arcodat.

(…) Megfosztanak ruháidtól, Uram, és minden méltóságodtól. Senki sem tiltakozik, mindenki hallgat. Meztelenül állsz tekintetünk előtt. És ma is oly sok férfit és nőt fosztanak meg jogaiktól, gúnyolnak és megvetnek embertársaik. Ébreszd fel szívünket, adj bátorságot a reményhez. (…) Uram, életed hosszú szeretetpárbeszéd volt az Atyával – örömben és nehézségben, sikerben és elhagyatottságban. Taníts meg minket is veled együtt mondani minden nap végén: »Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet«” – fogalmaztak a fiatalok az elmélkedésekben.

Az ájtatosság zenei szolgálatát a Gerhardinum Líceum Laudetur kórusa biztosította, Iustin Călin zenetanár vezetésével.

A keresztúti ájtatosság után Kocsik Zoltán atya köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a lelki program megszervezésében, a jelen lévő fiataloknak és pedagógusoknak, valamint azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik elkísérték a kisebb gyermekeket, és együtt imádkoztak velük a keresztút állomásain.

A program végén a fiatalok szeretetvendégségen vettek részt az iskola étkezdéjében.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

