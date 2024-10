Figyeljünk a Lélek hangjára a másik ember szaván keresztül – Kocsis Fülöp érsek a szinódusról

Az alábbiakban részleteket közlünk az interjúból.

„A keleti egyházi vezetőkkel való találkozás is nagyon tanulságos mindnyájunk számára. (...) Indiából malabár és malankár egyházi vezetőkkel nem találkozhat gyakran az ember, és most itt az ő beszámolójuk alapján sokkal közvetlenebbül megismerhetjük az ő egyházukat. Ők is keletiek, de nyilvánvalóan nagyon mások, mint a mi görögkatolikus egyházunk” – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita. „Rájöttünk, hogy ez a szinódus nem arról szól, hogy a keleti egyházak problémáit megoldja, hanem arról, hogy a keleti sajátosságainkat hogyan lehet szinodálisan, vagyis Lélekre nyitottan, jobban befogadni” – tette hozzá. – Több olyan keleti egyház van, amelyek híveinek nagy része a régi történelmi területeiken kívül élnek, tehát Kanadában, az Egyesült Államokban, Európában és másutt – ők is a keleti egyházak tagjai. Hogyan kapcsolódnak a latin egyházhoz, a helyi latin püspök hogyan tud kapcsolatot teremteni velük úgy, hogy ne csak annak örüljön, hogy végre a katolikusok még többen vannak a templomban, hanem hogy megőrizze az ő keleti identitásukat? Tehát a mi szempontunkból is nagyon súlyos kérdéseket tartalmaz ez a szinódus, ebből a szempontból is, túl azon, hogy a latin testvérek is megismerhetik a keleti egyházak sajátosságait.”

„Nagyon sok mindenben meg kell újulnunk – emelte ki a főpásztor. – Egyházunknak nagy szüksége van arra, hogy jobban odafigyeljünk a Lélek hangjára, amely esetleg a másik emberből szól, aki másként gondolkodik, vagy más felfogása van, mint amit én elképzelek és jónak tartok. Ebből nagyon sokat tanulhatunk, és amit hazavihetünk, azt osszuk meg az otthoniakkal. Már szervezem azokat a papi találkozókat saját egyházmegyémben és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papságával is, hiszen az a feladatunk, mondja is a pápa, hogy

vigyük haza azt a légkört, azt az atmoszférát, amit itt megtapasztaltunk a Lélekben való beszélgetés, a Lélekre való figyelés során.

És rajtunk múlik majd, hogy ráállunk-e erre a megújuló, megújítandó vonalra, amit a Lélek fog vezetni. (...) A Lélek munkájának a szemtanúi és együttműködői lehetünk, és ilyen értelemben minden egyes emberen,

az Egyház minden megkeresztelt tagján múlik, hogy a Lélekben való együttműködésben rá tud-e állni erre a megújuló folyamatra, miszerint sokkal nagyobb nyitottsággal kell egymás felé fordulnunk.”

A teljes interjút ITT hallgathatják meg.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News, Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír