Az életmű megmarad – Három kortárs filmzeneszerző

Ma már mindhármat meglehetősen konvencionálisnak halljuk – részben azért, mert az évtizedek alatt rongyosra koptatták velük a fülünket –, ám a maguk idejében mindhárom alkotás merész újításnak számított. De mi a helyzet napjaink filmzenéjével? Három kortárs zeneszerző bemutatásán keresztül próbálok választ találni erre a kérdésre.

Egy német úr Hollywoodban

A hollywoodi filmzeneszerzés fősodra jelenleg egyetlen személyben sűrűsödik össze: az 1957-ben Frankfurtban született, majd Angliát, számos popbandát és a tévé világát megjárt Hans Zimmer kétségtelenül a műfaj legnagyobb sztárja. A mérnök-feltaláló apa és muzsikus anya gyermekeként született Zimmer saját elmondása szerint nehezen tűrte a rendszeres zeneoktatás kereteit, de a zongorából kicsalható hangzások mindig is izgatták. Autodidakta zenészként nagy hatást tett rá Ennio Morriconénak a Volt egyszer egy vadnyugathoz írt zenéje, ám a rocksztárságról álmodó fiatalember véletlenek során át került a filmzene közelébe.

Néhány kisebb próbálkozás után az 1988-as Esőember hozta meg számára a sikert egy Oscar-jelölés képében. A filmzene jórészt szintetizátorokkal készült, Zimmer azonban gyorsan megbarátkozott a klasszikus nagyzenekari hangzásokkal is; a továbbiakban e két megközelítés közötti egyensúlyozás határozta meg életművét. Fiatal rendezők partnereként a kilencvenes években állandó résztvevője az Oscar-gáláknak, és 1994-ben elnyeri az aranyszobrot Az oroszlánkirály filmzenéjéért. Pályáján fontos állomás a Gladiátor zenéje, amely a legfoglalkoztatottabb szerzők közé emelte. A nagyzenekar megszólalási lehetőségeinek biztos kezű használata, a hangsúlyos ütős-, valamint a szaggatott, osztinátószerű vonóshangzás újdonság, és egyúttal jelzi az életmű fordulatát. Ezután Zimmert a legnagyobb látványfilmek zenei munkáira kérik fel (A Karib-tenger kalózai, Pearl Harbor, Kung fu panda, Sherlock Holmes, A sötét lovag-trilógia), melyek hangzását ennek szellemében újítja meg.

Zimmert főként Christopher Nolan brit-amerikai rendezőhöz fűződő munkakapcsolata inspirálta olyan, divatot teremtő megoldásokra, mint a minimális zenei eszközökből álló karakterépítés (Batman: Kezdődik!, 2005), a hajókürteffektus (Eredet, 2010) vagy a motorikus vonósokból felépített, négy jól eltalált harmóniát használó apoteózisszerű kiteljesedés (Az acélember, 2013). A két alkotó közös sikere még az olyan merész húzásokat is elbírta, mint a A sötét lovag (2008) Joker figurájának jelenlétét jelző, idegtépő glissando vagy a Csillagok között (2014) nagyszabású sci-fi-történetének egyetlen szomorkás zongoramotívum köré csoportosítása. Legjobban kimunkált filmzenéje talán az Eredethez készült: lebegő, bizonytalanságot sugalló hangzásával, a cselekménybe épített Edith Piaf-sanzonnal és többirányú hangkísérleteivel képes új dimenziót adni Nolan álom és valóság viszonyát firtató metakrimijének.

Zimmer az utóbbi időben olyan sok megbízást kapott, hogy 2016-ban kiégésre hivatkozva bejelentette, nem vállal több képregényhős-mozit. Munkái egy részét immár saját zeneszerző-stúdiójára (Remote Control) bízza, online mesterkurzusokat tart, zenekarával pedig exkluzív filmzenekoncerteket ad a világ minden táján. Hans Zimmer, aki apja korai halála után a zenébe menekült, és folyamatosan képezte magát, mára mindent elért, amit akart: nevét immár a filmvilágon túl is jegyzik, miközben rocksztárként tündökölhet zenészei körében, saját műveit játszva.

A bánat vonósfényei

Visszafogottabb és az európai komolyzenei hagyományokkal szorosabb rokonságban álló életművet épít a szintén Németországban született és Angliában nevelkedett Max Richter, aki képzett zeneszerzőként alkotóművészetének csupán egyik szeleteként tekint filmes munkáira. Az Angol Királyi Zeneakadémián zongora- és zeneszerzés szakon végzett Richter Luciano Berio olasz zeneszerzőhöz szegődött, majd kamarazenei együttest alapítva Arvo Pärt, Brian Eno, Philip Glass, Julia Wolfe és Steve Reich zenéivel ismerkedett. Első saját albuma Memoryhouse (Emlékház) címmel 2002-ben jelent meg, szinte azonnali sikert aratva, következő lemezéről, a Franz Kafka inspirálta A nyolc oktávfüzetről (The blue notebooks) pedig az On the nature of daylight tétel vált a legismertebbé. Ezen a darabon már megfigyelhetjük az eljövendő Richter-filmzenék minden jellegzetességét: a vonósok érzékeny használatát, az áttetsző harmóniákat, a minimalista építkezésmódot és a hatást, amit mindezzel szerzőnk elér: a mély, lélekig hatoló, mégsem tolakodó szomorúság érzését, amely áthatja Richter szinte minden művét.

Filmzeneszerzői munkássága szokatlanul indul: egy debütáló izraeli rendező, Ari Folman keresi fel, hogy saját élményei alapján írt „animációs dokumentumfilmjéhez” muzsikát írjon. Az emlékezet kuszaságát és egy háborús tragédia döbbenetét feldolgozó, személyes hangvételű Libanoni keringő 2008-ban kerül a nézők elé, és Richter kiváló munkát végez: lírai Bach-darabbal incselkedik, szintipopot és zajokat használ, a film kulcspillanataihoz azonban egy álló akkordokból összerakott, tétova bánatossággal tovalépdelő vonósmotívumot komponál. Miközben szólólemezein új utakat keres (a telefoncsengőhangokként megírt 24 postcards in full colour), vagy kortárs eseményekre reflektál (a 2005-ös londoni terrortámadásnak emléket állító Infra), műveinek egyre több tétele bukkan fel filmek vagy filmelőzetesek kísérőzenéjeként. Eredeti filmzene megírására többek között Fliegauf Benedek (Méh/Womb, 2010), Alex Rubin (Disconnect, 2012) és Cate Shortland (Lore, 2012) is felkéri: csupa komoly témájú, társadalmi, történelmi kérdéseket boncolgató alkotás születik. Folman következő filmjén, Stanisław Lem A futurológiai kongresszus című kisregényének szabad feldolgozásán is együtt munkálkodnak, és a végeredmény egy filmes műfajokat zavarba ejtően váltogató, megrendítő erejű alkotás. A nyugdíjba készülő, személyiségét a filmstúdiónak gyermeke érdekében eladó főhős (Robin Wright) odüsszeiája letaglózó erővel szólítja meg a posztmodern álarcok mögé menekült embert. Richter a bevált eszközeit csiszolja tovább: a klasszikus darab feldolgozása ezúttal pimaszabb, a popsláger már-már bizarr, a vonósok azonban kegyelemért könyörögnek, a vívódó lelket szólítgatják.

Richter egyre sűrűsödő filmes megbízásai mellett manapság sorozatzenéket is ír (Black mirror, A hátrahagyottak, Tabu), ám nem engedi, hogy mozgóképes munkássága szerzői életműve fölé kerekedjen. Amíg mindkettőt ilyen kivételes érzékenységgel műveli, nem kell aggódnunk.

Női energia északról

Az idei Oscar-átadó óta egy halkszavú, bájosan mosolygós hölgy nevét tanulgatja a filmvilág: Hildur Guðnadóttir izlandi zeneszerző sokak meglepetésére nyerte el a legjobb eredeti filmzene aranyszobrát a Joker című film muzsikájáért – már ha muzsikának nevezhetjük azt, amikor egy alapvetően nyomasztó dráma hangkulisszája fájdalmas sóhajokkal rombolja tovább a kedvünket.

Guðnadóttir nem a semmiből lépett elő teljes fegyverzetben: zenészcsaládból származó, képzett gordonkaművészként régóta stúdiómuzsikusa és alkotótársa volt az utóbbi évek egyik legfelkapottabb skandináv filmzeneszerzőjének, Jóhann Jóhannssonnak. A többek között Szász János két filmjéhez is dallamokat író, és az utóbbi időkben Denis Villeneuve kanadai rendezővel szorosan együttműködő Jóhannsson tragikus halála után tanítványa előbújt az árnyékból: korábbi, kisebb munkái után elvállalta a tavaly hatalmas sikert aratott Csernobil minisorozat zenéjét, illetve első hollywoodi egész estés produkcióját, a Jokert. Az előbbiért Emmy-díjat, az utóbbiért Oscart kapott. Egy karrier ígéretes indulásának vagyunk tanúi.

Guðnadóttir gyakran használja szeretett hangszerét, ám önálló filmzenéiből kiviláglik, hogy mesterétől elsősorban a szikár minimalizmust tanulta el: mind a Csernobil, mind a Joker „zeneietlen zenét” kapott. Zörejekből épülő sajátos szimfóniát, amely a zaj és a zene határvidékén egyensúlyozik, egészen minimális gesztusokat téve hallgatójának. Kellemetlen hallgatnivaló: erősíti a súlyos drámával birkózó képsorokat. Formaalkotásról alig beszélhetünk, a zene legkisebb történéseire is fokozott figyelemmel kell fülelnünk. Néhány hang egyfajta alapmotívumként vissza-visszatér, ám többnyire az a benyomásunk, hogy a hanghatások véletlenszerűek. Ez már a kísérleti zene terepe, melyet a 2010-es évek elején Trent Reznor és Atticus Ross vezetett be a filmzenék világába (A közösségi háló, A tetovált lány, Holtodiglan, Bird box). Ám míg ők többnyire elektronikus hangzásokkal dolgoznak, addig Guðnadóttir, úgy tűnik, egyelőre marad a természetes hangszereknél.

Hiába a Csernobil ipari zörejzuhataga, mindig megszólal egy hegedű, gordonka vagy kórus; a Jokerben pedig áradnak a vonósok, gyakran monomániásan ismételgetve egy-egy zenei alapsejtet. Miközben tudósítanak a világ szörnyűségéről (játszódjék az az utcákon vagy egy megbomló elme mélyén), halványan mégis melengetik a szívünket.

*

Habár a képregényfilmek áradata jobbára még ma is konvencionális, vezértémáit nagyzenekaron megszólaltató muzsikákat igényel, a filmzene több évtized nyugodt építkezése után változóban van. Hans Zimmer a fősodor részévé tette merész elektronikai újításait. Emellett a műfajra erős hatással volt az európai újminimalizmus Arvo Pärt, Philip Glass és Steve Reich nevével jellemezhető első, valamint az ambient és a különböző használati zenék térhódítását jelentő második hulláma. Napjaink filmzenéje szivacsként szívja magába a különböző népek zenéit, a popot és az elektronikus törekvéseket. Olyasféle olvasztótégelye lett a jelenkori zenei műfajoknak, mint a világzene (world music) volt egy-két évtizede. Hollywoodban a szakmaiság kötelező, a trendiség melegen ajánlott, az innováció felügyelettel használható. A szerző tehetségén múlik, születik-e mindebből időtálló muzsika. Zimmer, Max Richter és Hildur Guðnadóttir nyugodt lehet: életművük megmarad – az azt alátámasztani rendelt képsorok nélkül is.

Fotó: Pixabay; Hans Zimmer Live facebook-oldala; Wikimedia Commons; Hildur Guðnadóttir Facebook-oldala

Paksa Balázs

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2020. augusztus 23-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.