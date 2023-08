Fogadj el minket Fiaddal!

A Római misekönyv a mise rendjének függelékében két kiengesztelődési eucharisztikus imát is tartalmaz. A második szövege most került be a magyar fordításba. Eredetét tekintve mindkettő az 1974/1975-ös szentévre készült. Harminc év reflexióit követően a latin nyelvű misekönyv 2002-es kiadásában nyerték el végső formájukat.

Mindkettő közérthető nyelven fogalmaz, biblikus utalásokkal él, a kiengesztelődést üdvösségtörténeti eseményként beszéli el. A bűn és kiengesztelődés témája nemcsak a prefációt, hanem a szöveg valamennyi elemét áthatja.

Amíg az első kiengesztelődési eucharisztikus ima Isten és az ember kapcsolatára fókuszál, addig a másodikban az emberek közötti széthúzás és ellenségeskedés, majd a Szentháromság műveként létrejövő megbékélés, közeledés és párbeszéd kap hangsúlyt. E második prefációjában gyűlölet és szeretet, bosszú és kegyelem, széthúzás és kölcsönös szeretet kontrasztjai öntik szavakba az emberi viszonyok megváltatlanságának fájó tapasztalatát, amin csak a lelkeket magához vonzó Isten kezdeményezéséből vagyunk képesek felülemelkedni.

Megemlékezünk Jézus Krisztusról, aki az Úr nevében jött, és húsvéti misztériumát megünnepelve befogadjuk a kiengesztelődés ajándékát, amit ő az utolsó vacsora estéjén megelőlegezett, majd önmagát a kereszten értünk áldozva szeretetének zálogaként ránk hagyott.

Már Johannes Cassianus is írt erről az igazi esti áldozatról, „melyet Urunk és Megváltónk este osztott ki apostolainak az utolsó vacsorán, midőn az Egyház legszentebb misztériumait rendelte; vagy pedig hogy másnap Ő maga valóságos »esti áldozatként«, vagyis élete végén, kezeinek felemelésével az egész világ üdvösségére feláldozta magát az Atyának” (Inst. III. 3.).

Az ima szövege ezért nemcsak az esti időpontot hangsúlyozza, hanem kéri, hogy az Atya Fiával együtt bennünket is fogadjon el, és az eucharisztikus közösség az ő egyházi testének tagjait is békében egyesítse. Ajánlatos ezért ennek a kánonnak a vétele háborúk, társadalmi vagy helyi konfliktusok idején, nagyböjtben vagy gyóntatási napok zárómiséjében.

