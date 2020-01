Fogadj örökbe egy szerzetespapot 2020-ra!

Némelyik atya megírta, hogy milyen imát kér a kezdeményezéshez csatlakozó diákoktól, mások viszont rájuk bízzák, hogy mit ajánlanak fel értük. A szervezők arra kérik a fiatalokat, hogy ezt jól gondolják át előre, mert az űrlapon arra is rákérdeznek, hogy konkrétan milyen imát, milyen gyakorisággal vállalnak; és erről majd a választott szerzetespapot is értesítik.

A diákok olyan atyát is választhatnak, akiért már más is imádkozik. A szervezők arra biztatnak, hogy a fiatalok ne csak azokra gondoljanak, akiket már ismernek. Osztályok, kollégiumi csoportok akár együtt is választhatnak egy szerzetespapot, ebben az esetben az érintett pedagógus regisztráljon, jelezve azt is, hogy ő egy csoportot képvisel.

A jelentkezők e-mailben kapnak visszajelzést, ami után megjelenik a választott pap neve alatt az imádkozó monogramja, illetve az osztály neve és az iskola székhelye.

Az örökbe fogadható szerzetespapok listája, valamint a jelentkezéshez szükséges űrlap ITT található.

Forrás: Nek.szerzetesek.hu

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír