Fogyatékkal élők kézműves termékeivel gyarapodott a PüspökVác ajándékbolt választéka

Tavaly év végén nyílt meg a PüspökVác Látogatóközpont kávézója, ahol március óta ajándékbolt is üzemel; itt az érdeklődők kegytárgyakat és saját fejlesztésű tárgyakat, többek között hűtőmágneseket, bögréket, valamint kézműves portékákat vásárolhatnak.

Néhány hete új kollekcióval bővült az ajándéktárgyak köre: a Lámpás Közhasznú Alapítvány által foglalkoztatott fogyatékossággal élő emberek egyedi termékeket készítettek a püspökség számára. Az alapítvány már régóta kapcsolatban áll a Váci Püspökséggel, tavaly decemberben a PüspökVác Rendezvényközpontban tartották meg díjátadó gálaestjüket. Ekkor merült fel annak gondolata, hogy az alapítvány az egyházmegye számára is készíthetne termékeket.

„A termékfejlesztés során Bozóky Anitával, az Egyházmegyei Szolgáltatási Központ vezetőjével egyeztettünk” – mesélte Varga Zoltán, az Lámpás Alapítvány elnöke. „Személyre szabott termékkollekciót szerettünk volna létrehozni az egyházmegye számára, és fontos volt, hogy a Váci Püspökség értékeit méltóképp meg tudjuk jeleníteni. A felhasznált motívumokat, szimbólumokat a Váci Püspökég arculatából és művészeti örökségéből választottuk. A kollekcióban szereplő kereszt formavilágát a váci Nagyboldogasszony-székesegyház tetején található kereszt ihlette. Az egyes kegytárgyak mintázatában megjelenik a váci székesegyház díszítőfestésének kazettás formavilága, valamint Althann és Migazzi püspökök oklevelein és kiadványain fellehető motívumok, amelyek a Váci Egyházmegye PüspökVác nevű turisztikai márkájának arculati elemei. Büszkék vagyunk arra, hogy mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyünk után a Váci Püspökségnek is dolgozhattunk.”

Nemcsak a minták egyediek, hanem az anyagok ötvözete is, mivel a természetes anyagokat innovatív anyagokkal kombinálták, például a nemes fát plexivel, de a környezettudatosság is fontos szempont volt az anyagok kiválasztásakor. Varga Zoltán elmondta, hogy a tervezésben alapítványuk Kárpát-medencei képzőművészeti programjának tehetséges alkotói is részt vettek. A programmal céljuk a fogyatékossággal élő emberek tehetséggondozása és az egyéni fejlesztésük.

A PüspökVác Kávézóban található ajándékbolt nyitvatartása megegyezik a kávézó nyitvatartásával, azaz minden hétköznap ebédidőben, 11 és 14 óra között, valamint szombaton 9 és 16 óra között várják az érdeklődőket a Galamb utca 1. szám alatt.

*

„Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban.” (Mt 5,15)

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány három évtizede több száz fogyatékossággal élő embertársunk lakhatását, foglalkoztatását, művészeti képzését, valamint rászoruló gyermekek ellátását teszi lehetővé családias környezetben.

Az alapítvány megalakulása részben a váci püspökhöz kötődik, hiszen az 1990-es évek elején Keszthelyi Ferenc püspök áldása és támogatása indította el a Lámpás munkásságát. 2006-ban Beer Miklós püspökkel közösen az alapítvány munkatársai létrehozták a Laurus díjat, amelyet azóta is – most már Marton Zsolt püspökkel együtt – minden év adventjén azoknak a támogatóknak adnak át, akik önzetlenül segítik a szervezet működését, ezáltal a fogyatékossággal élőket. Az alapítvány több mint húsz éve biztosít valódi munkahelyet értelmi sérült munkatársaik számára, ahol környezettudatos módon, minőségi re-design termékek készítésével és számos hagyományőrző mesterséggel foglalkoznak. Az alapítvány munkatársai fontosnak tartják, hogy a társadalom az értékeik mentén ismerje meg az értelmi fogyatékossággal élőket.

Az elmúlt években számos sikeres termékfejlesztési programot valósítottak meg, melyek során többek között megalkották az „Érték Vagy!” díjat. Megtiszteltetés számukra, hogy az elmúlt évben Ferenc pápa két nagyszerű Lámpás kézműves alkotással is gazdagodott.

További információ: az alapítvány honlapján.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír