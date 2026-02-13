Fókuszban a Közel-Kelet és a Mediterráneum – Indul a pázmányos Boszporusz Kutatócsoport podcastja

Kitekintő – 2026. február 13., péntek | 9:50
1

Hamarosan indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) működő Boszporusz Kutatócsoport új podcastsorozata – adta hírül a kutatócsoport február 4-én. A podcastok a közel-keleti térség és a Mediterráneum politikai, társadalmi és geopolitikai folyamatait vizsgálják majd, szakértői szemmel, közérthető formában. Február 12-én rögzítették az első részt, melyet hamarosan közzétesznek.

Az első adás vendége a kutatócsoport vezetője, Szigetvári Tamás, aki bemutatja a kutatócsoport létrejöttének hátterét és működésének eddigi tapasztalatait, a legfontosabb szakmai eredményeket, valamint a közeljövőben várható kutatási projekteket.

A podcast havonta jelentkező epizódjaiban a kutatócsoport munkatársai elemzik a régió mindennapjait meghatározó eseményeket, hozzájárulva a térség mélyebb megértéséhez.

A kutatócsoport YouTube-csatornáján már elérhetők a legutóbbi konferenciájuk előadásai. A jövőben a podcastadásokat is ide töltik majd fel.

Facebook-oldalukon a kutatócsoport tagjainak médiamegjelenéseit is szemlézik.

Boszporusz névvel 2022-ben jött létre a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Balkán, a Mediterráneum és Törökország közelmúltjával, aktuális politikai, gazdasági, társadalmi folyamataival és jövőbeni kilátásainak vizsgálatával foglalkozó kutatócsoport. Ez a régió Európa kulturális bölcsője, egyben déli és délkeleti perifériája, a térségben zajló folyamatok azonban nemcsak Magyarország vagy Európa számára, de globális szinten is meghatározóak, így a terület kutatása és mélyebb ismerete a nemzetközi tanulmányok tudományának kiemelt feladatai közé tartozik.

A Boszporusz elnevezés több jelentéstartalommal bír, ezzel is utalva a térség kutatásának sokszínűségére. A Boszporusz a tengerszoros, amely elválasztja Európát és Ázsiát, ugyanakkor a híd is, amely összeköti őket. Kapcsolódik Konstantinápolyhoz, amely a kereszténység, a Kelet-római Birodalom és Bizánc központja, ugyanakkor Isztambul részeként az Oszmán Birodalom és az iszlám kalifátus központja is volt. A Boszporusz évezredekre visszamenően a Balkán és a Mediterrán régió meghatározó politikai, kereskedelmi és stratégiai pontja.

A kutatócsoport tagjai a kar nemzetközi tanulmányok és arab tanszékének oktatói, akik aktívan kutatják a régió politikai, gazdasági folyamatait, azokról rendszeresen publikálnak. Kutatási eredményeikről, illetve a térség folyamatairól a tervek szerint rendszeresen előadásokat, beszámolókat tartanak, mind kari keretek között, mind a szélesebb nyilvánosságnak. A kutatási eredmények az alap- és mesterszakos képzésekben is hasznosulnak, elsősorban a témához szorosan kapcsolódó kurzusoknál. A kutatócsoport együttműködik a térséggel foglalkozó hazai és külföldi kutatócsoportokkal és intézményekkel.

Forrás és illusztráció: Boszporusz Kutatócsoport

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #média #Pázmány Péter Katolikus Egyetem #tudomány

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató