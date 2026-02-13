Fókuszban a Közel-Kelet és a Mediterráneum – Indul a pázmányos Boszporusz Kutatócsoport podcastja

Az első adás vendége a kutatócsoport vezetője, Szigetvári Tamás, aki bemutatja a kutatócsoport létrejöttének hátterét és működésének eddigi tapasztalatait, a legfontosabb szakmai eredményeket, valamint a közeljövőben várható kutatási projekteket.

A podcast havonta jelentkező epizódjaiban a kutatócsoport munkatársai elemzik a régió mindennapjait meghatározó eseményeket, hozzájárulva a térség mélyebb megértéséhez.

A kutatócsoport YouTube-csatornáján már elérhetők a legutóbbi konferenciájuk előadásai. A jövőben a podcastadásokat is ide töltik majd fel.

Facebook-oldalukon a kutatócsoport tagjainak médiamegjelenéseit is szemlézik.

Boszporusz névvel 2022-ben jött létre a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Balkán, a Mediterráneum és Törökország közelmúltjával, aktuális politikai, gazdasági, társadalmi folyamataival és jövőbeni kilátásainak vizsgálatával foglalkozó kutatócsoport. Ez a régió Európa kulturális bölcsője, egyben déli és délkeleti perifériája, a térségben zajló folyamatok azonban nemcsak Magyarország vagy Európa számára, de globális szinten is meghatározóak, így a terület kutatása és mélyebb ismerete a nemzetközi tanulmányok tudományának kiemelt feladatai közé tartozik.

A Boszporusz elnevezés több jelentéstartalommal bír, ezzel is utalva a térség kutatásának sokszínűségére. A Boszporusz a tengerszoros, amely elválasztja Európát és Ázsiát, ugyanakkor a híd is, amely összeköti őket. Kapcsolódik Konstantinápolyhoz, amely a kereszténység, a Kelet-római Birodalom és Bizánc központja, ugyanakkor Isztambul részeként az Oszmán Birodalom és az iszlám kalifátus központja is volt. A Boszporusz évezredekre visszamenően a Balkán és a Mediterrán régió meghatározó politikai, kereskedelmi és stratégiai pontja.

A kutatócsoport tagjai a kar nemzetközi tanulmányok és arab tanszékének oktatói, akik aktívan kutatják a régió politikai, gazdasági folyamatait, azokról rendszeresen publikálnak. Kutatási eredményeikről, illetve a térség folyamatairól a tervek szerint rendszeresen előadásokat, beszámolókat tartanak, mind kari keretek között, mind a szélesebb nyilvánosságnak. A kutatási eredmények az alap- és mesterszakos képzésekben is hasznosulnak, elsősorban a témához szorosan kapcsolódó kurzusoknál. A kutatócsoport együttműködik a térséggel foglalkozó hazai és külföldi kutatócsoportokkal és intézményekkel.

