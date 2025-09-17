Fókuszban a remény – Piarista fotópályázat a szentévben

A pályázók köre
• I. korcsoport: 7–9. évfolyam
• II. korcsoport: 10–12. évfolyam
• III. korcsoport: főiskolás, egyetemista hallgatók
A pályázat formai követelményei
A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít – és kizárást von maga után – a képek tartalmának megváltoztatása, azaz a képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása, továbbá effektszűrők, keretek vagy más képmanipulációs eljárások alkalmazása. A képen nem szerepelhet olyan elem, amely a fotós kilétére utal. Pl.: név, vízjel, logó.
A pályázat beadásának módja
A pályázatokat csak elektronikus úton beküldve fogadják el.
A pályaműveket az ITT ELÉRHETŐ űrlap kitöltésével együtt az alábbi e-mail-címre kérik elküldeni: szentev2025.palyazat@piarista.hu
A pályaművek beadásának határideje: 2025. október 17.
A pályázatok díjazása
Korcsoportonként az első helyezett, legjobb pályaművek kerülnek díjazásra. A zsűri által kiválasztott műveket közzétesszük a tartomány elektronikus felületein. Az eredményhirdetésére várhatóan 2025 novemberében kerül sor, amelyről minden résztvevőt e-mailben értesítenek. A nyertesek tárgyjutalomban részesülnek.
Díjazás:
1. helyezett: 40 000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél
2. helyezett: 30 000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél
3. helyezett: 20 000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél
Közönségdíj: 15.000 Ft értékű ajándékcsomag
A pályázat részletes kiírása IDE KATTINTVA érhető el.
