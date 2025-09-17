Fókuszban a remény – Piarista fotópályázat a szentévben

Megszentelt élet – 2025. szeptember 17., szerda | 14:10
1

Kapcsolódva „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett jubileumi szentévhez a Piarista Rend Magyar Tartománya fotópályázatot hirdet diákok számára Fókuszban a remény címmel. A pályázat célja, hogy a fiatalok fényképeken keresztül kreativitásukkal új fényben mutassák be a mindennapi életben megjelenő remény és zarándoklat különféle jelentésrétegeit.

A pályázók köre

• I. korcsoport: 7–9. évfolyam
• II. korcsoport: 10–12. évfolyam
• III. korcsoport: főiskolás, egyetemista hallgatók

A pályázat formai követelményei

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít – és kizárást von maga után – a képek tartalmának megváltoztatása, azaz a képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása, továbbá effektszűrők, keretek vagy más képmanipulációs eljárások alkalmazása. A képen nem szerepelhet olyan elem, amely a fotós kilétére utal. Pl.: név, vízjel, logó.

A pályázat beadásának módja

A pályázatokat csak elektronikus úton beküldve fogadják el.

A pályaműveket az ITT ELÉRHETŐ űrlap kitöltésével együtt az alábbi e-mail-címre kérik elküldeni: szentev2025.palyazat@piarista.hu

A pályaművek beadásának határideje: 2025. október 17.

A pályázatok díjazása

Korcsoportonként az első helyezett, legjobb pályaművek kerülnek díjazásra. A zsűri által kiválasztott műveket közzétesszük a tartomány elektronikus felületein. Az eredményhirdetésére várhatóan 2025 novemberében kerül sor, amelyről minden résztvevőt e-mailben értesítenek. A nyertesek tárgyjutalomban részesülnek.

Díjazás:
1. helyezett: 40 000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél
2. helyezett: 30 000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél
3. helyezett: 20 000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél

Közönségdíj: 15.000 Ft értékű ajándékcsomag

A pályázat részletes kiírása IDE KATTINTVA érhető el.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

#ifjúság #pályázat #Szentév #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató