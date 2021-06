Folytatódik az evangélium csodája – Diakónusszentelés Szombathelyen

A megyéspüspök a szentmise elején köszöntötte a szentelésük jubileumát ünneplő papokat.

Szentbeszédében Székely János – utalva az evangéliumban elhangzottakra – kiemelte: Jézus nem szolgáknak, hanem barátainak nevezte az apostolokat. Feltárta előttük titkait, ahogy a barátoknak szokás, közel engedte őket a szívéhez.

Ti is arra kaptatok meghívást Jézustól, hogy az ő barátai legyetek. Titeket is közel enged szívéhez, feltárja titkait, átadja önmagát nektek, hogy másnak is ajándékozzátok őt.

Mit is jelent a papi szolgálat ajándéka, amelyet papként is élnetek kell? – tette fel a kérdést Székely János.

A diakónus Istentől megérintett ember.

Olyan, mint az apostolok, akik alig ismerték Jézust, de ahogy megszólította őket, azonnal elhagytak mindent érte.

A diakónus sugárzó ember:

só és világosság, az evangélium hirdetője.

A világnak szüksége van olyan emberekre akik az evangéliumot hirdetik, ezzel vigaszt és reményt adnak az embereknek.

A diakónus szolgálóvá rendelt ember, hiszen Krisztus is azt mondta: nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak másokat és odaadjam az életemet váltságul sokakért.

Ez Jézus útja: a búzamag útja, amely elhal, hogy sokszoros termést hozzon.

Legyetek jókedvű adakozók, akik örömmel adják oda az életüket – mondta Székely János szombathelyi megyéspüspök, aki néhány személyes jótanáccsal is bátorította Tihamért és Ágostont.

A szentbeszédet követte a szentelési szertartás.

A szentmise végén a diakónusokkal, valamint a jubiláns papokkal együtt imádkoztak Szent Márton oltáránál, kérve a szent közbenjárását.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír