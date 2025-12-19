Fontos előrelépés történt Hám János püspök boldoggáavatási ügyében

A pozíció – teljes latin neve: Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis – ez év nyarán készült el Rómában. Egy 517 oldalas, terjedelmes dokumentumról van szó, a történelmi, teológiai és hitéleti összefoglaló a római szakasz posztulátora vezetésével és koordinálásával született.

A pozíció legfőbb forrásait az egyházmegyei szakaszban begyűjtött tanúvallomások, levelek és hivatalos dokumentumok alkotják. Ezeket egészíti ki egy részletes történeti tanulmány, amely hitelesen ábrázolja Hám János püspök életének és működésének korabeli társadalmi és egyházi környezetét. A dokumentum teológiai elemzést is tartalmaz, amely bemutatja, miként gyakorolta hősies fokon a keresztény erényeket, valamint külön fejezet foglalkozik azzal, hogyan maradt fenn szentségének híre a hívek emlékezetében. A munkát gazdag forrásjegyzék, idézetek és hivatkozások kísérik.

Hám Jánost (1781–1857) a szatmári egyházmegye második alapítójaként is tisztelik. 1827. május 25-én nevezték ki püspökké. Szentelését 1828. március 16-án ünnepelték Egerben, majd április 15-én vette át egyházmegyéje vezetését. Kinevezésének idei évfordulóján a szatmárnémeti székesegyházban bemutatott szentmisén Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök úgy emlékezett elődjére mint az egyházmegye nagy formálójára. Hám Jánost elsősorban nem építkezései tették ismertté, hanem az a belső tartás és tekintély, melyek révén a hívek szemében már életében az életszentség példája volt – szögezte le a főpásztor. Hám János alázatos ember volt, aki alázatosságában talán nem törekedne arra, hogy az oltárra emeljék, de ha az Úr hívja őt e szolgálatra, készséges lélekkel mond igent az isteni akaratnak. Ezért bátran kérjük Hám Jánost, hogy járjon közben értünk, és közbenjárására történjen csoda, hogy az Egyház mielőbb boldoggá avathassa – fogalmazott a püspök. A szentmisén Fanea József püspöki titkár mondott prédikációt Hám Jánosra emlékezve, ez ITT olvasható. Hám János életéről bővebben ITT olvashatnak.

A kongresszuson az ügy relátorával együtt ülésező történészek közül a pozíció tanulmányozása után mindenki ismertette véleményét. Hat történész tanulmányozta az ügyet, és mindannyian pozitív véleményt fogalmaztak meg. Így az ügy tovább tud haladni.

Az eljárás a következő szakaszába lép: a pozíciót most a Teológusok Bizottsága vizsgálja meg. Feladatuk annak megítélése, hogy Hám János püspök élete és tanúságtétele teológiai szempontból megfelel-e az Egyház által megkövetelt kritériumoknak. Amennyiben a bizottság véleménye kedvező, az ügy a harmadik, egyben utolsó testület, a Püspökök és Bíborosok Testülete elé kerül.

Ha ez a testület is pozitívan nyilatkozik Hám János püspök életszentségéről, a Szentatya számára javasolják a Tiszteletreméltó cím megadását. A boldoggá avatás következő feltétele ezt követően egy olyan csoda igazolása, amely Hám János püspök közbenjárásának tulajdonítható.

Ez a mostani döntés tehát nemcsak önmagában fontos előrelépés, hanem egy hosszabb egyházi folyamat meghatározó állomása is. Reményt ad arra, hogy Hám János püspök példamutató élete és hűséges szolgálata az Egyház hivatalos elismerésében is megmutatkozhat.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye arra kéri a híveket, hogy imádságban kérjék Hám János püspök közbenjárását, hogy az ő közbenjárására csoda történjen. Amennyiben Hám János püspök közbenjárásának tulajdonított imameghallgatás történik, kérik, hogy azt jelezzék a Szatmári Római Katolikus Püspökség felé.

