Francia püspökök: A középiskolai tanár lefejezése támadás a szabadság és a testvériség ellen

A Párizstól 25 kilométerre, a Szajna partján fekvő békés kisváros, Conflans-Sainte-Honorine életét mindenestül felforgatta a gyilkosság, mely országos megdöbbenést és hatalmas tiltakozássorozatot váltott ki. A 47 éves Samuel Paty a helyi középiskolában tanított történelmet, földrajzot és állampolgári nevelést. A diákjai körében népszerű tanár az állampolgári nevelés és etika óráin a Francia Köztársaság szabadság, egyenlőség és testvériség elveit értelmezte, az azokból eredő szólásszabadság témájába ágyazva.

Ebben az összefüggésében magyarázta október elején a Charlie Hebdo karikatúralap Mohamed prófétát ábrázoló képeit egy osztálynak. Minthogy az osztályban tanulók közül többen muszlimok, ezért előre elmondta a témát, és lehetőséget adott, hogy akiket kellemetlenül érint, nyugodtan távol maradhatnak. A diákok közül mindenki részt vett az órán. Egyikük azonban, a tizenhárom éves Zaina otthon mesélt apjának a tanóráról, mire az apa felkereste az iskola igazgatóját a franciaországi imámok tanácsának egyik tagjával, a közismerten radikális Abdelhakim Sefriouival együtt. Az ügy ekkor látszólag rendeződött. De csak látszólag.

Ahogy a nyomozást vezető Jean-François Ricard ügyész elmondta, Ibrahim mostohanővére 2014-ben az Iszlám Állam terrorszervezet tagja lett, és azóta is körözés alatt áll. Ibrahim egy, a Twitterre és a YouTube-ra is feltöltött videóban arra szólította fel a muszlimokat, hogy „űzzék el az iskolából a gonosztevőt”. Emellett az apa azt is tudni vélte és közzé is tette az interneten, hogy Samuel Paty „pedofil képeket mutogatott”. Emiatt a tanár, aki az utóbbi napokban halálos fenyegetést is kapott, hivatalos feljelentést tett.

A rendőrség a merénylet után lelőtte a tizennyolc éves gyilkost, akinél megtalálták a tanár levágott fejét. A francia rendőrség emellett őrizetbe vette Ibrahimot, Abdelhakim Sefriouit és még kilenc személyt.

Az érintett osztály diákjai és szüleik a helybéli lakosokkal együtt vasárnap az iskola előtt szolidaritásukat fejezték ki az elhunyt tanár családja iránt. Hasonló megmozdulásra került sor Párizsban is, a Köztársaság téren.

Eric Aumonier, Versailles püspöke a megdöbbentő cselekedetről így nyilatkozott szombaton este: „Mindnyájan imáinkban hordozzuk Samuel Patyt, családjával, kollégáival, diákjaival és mindazokkal együtt, akiket ez az elítélendő tett mélységesen megsértett.”

Aumonier püspök Ferenc pápa Fratelli tutti kezdetű enciklikájára hivatkozik: „A testvériség valami pozitívat tud nyújtani a szabadság és az egyenlőség számára. Mi történik a tudatosan művelt testvériség nélkül, a testvériségre, a párbeszédre, a kölcsönösségre és az egymás gazdagítására nevelő politikai akarat nélkül? Beszűkül a szabadság, és inkább magányérzetet és olyan függetlenséget eredményez, mely csak valamihez vagy valakihez akar tartozni vagy pedig csak birtokolni és élvezni akar.” Ebben az összefüggésben Eric Aumonier arra buzdítja az összes vallás híveit, de a nem hívőket éppúgy, hogy „sürgősen társuljanak a testvériségre nevelés szolgálatához, mely részét képezte Paty tanár úr szolgálatának is”. Végül arra kérte a híveket a főpásztor, hogy a vasárnapi szentmiséken imádkozzanak ezért a szándékért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News, Wikipédia

