Franciás évad a Nemzeti Filharmonikusokkal

Ezúttal az 1923-ban alapított Nemzeti Filharmonikus Zenekar (a korábbi Székesfővárosi Zenekar, majd Állami Hangversenyzenekar) ajánlataiból szemezgettünk.

Honlapjukat szemlézve hamar kiderül, hogy a Vashegyi György irányította Nemzeti Filharmonikusok kínálatában hangsúlyos szerepet kapnak a vokális művek. A szeptember 25-ei évadnyitón rögtön – az Édouard Lalo Ys királya nyitányával és Dohnányi Ernő Ruralia Hungaricájával való bemelegítés után – A kékszakállú herceg vára hangzik el Láng Dorottyával és Bretz Gáborral. Bartók a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. „Operabérletük” keretében november 26-án – Andrea Battistoni vezényletével – Verdi Nabuccóját adják elő a Müpában. A címszerepben a világ vezető baritonjai közé tartozó, kiváló mongol művész, Amartuvshin Enkhbat mutatkozik be (végre) Budapesten. Ő Renato Bruson örökébe, nemes és nagyvonalú „belcanto stílusába” lépve a Verdi-éneklés legmagasabb csúcsain jár. Abigélt az uruguayi születésű szoprán, Maria José Siri alakítja majd, akit 2022 októberében Plácido Domingo zarzuelakoncertjének közreműködőjeként hallhattunk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Siri parádés szerepét, az amazonlelkű Abigélt sokfelé énekelte már, többek között Bécsben és a Veronai Arénában; 2020-ban a Teatro del Maggio Musicale Fiorentinóban Domingo partnere lehetett. (E Nabucco-produkció a firenzei kiadó lemezsorozatában CD-n is megjelent.) A 2019-es müpás Hovanscsina-előadásban feltűnt orosz basszus, Evgeny Stavinsky ismét a Bartók Béla Hangversenyterem pódiumára lép; hat évvel ezelőtt Ivan Hovanszkij herceget formálta meg, most Zakariás főpapként tér vissza ide. Fenenát a Budapesten kezdő, majd a Bécsi Staatsoper társulatát erősítő, mára nemzetközi ismertséget kivívó mezzo, Vörös Szilvia énekli.

A zenekar december 17-ei karácsonyi koncertjén Hector Berlioz „szent trilógiája’, a L’enfance du Christ (Krisztus gyermekkora) című oratórium debütál a Müpában. Vashegyi György vezényel, a főbb szerepeket korábbról már ismerős francia művészek, Cyrille Dubois, Antoinette Dennefeld, Thomas Dolié, továbbá Lysandre Châlon szólaltatják meg.

Jövőre folytatódik a Nemzeti Filharmonikusok „frankofón” sorozata. Az elfeledett zenedrámák felkutatásával, bemutatásával és lemezkiadásával foglalkozó Palazzetto Bru Zanéval koprodukcióban Léo Delibes 15. században játszódó kuriózumát, a Jean de Nivelle című, történelmi ihletésű nagyoperát 2026. január 14-én – Vashegyi György dirigálásával – kínálják a Művészetek Palotájában. A sokszínű nemzetközi szereposztásban ott találjuk a Magyarországra már szinte hazalátogató Cyrille Dubois-t. Jön vele Mélissa Petit, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, Judith van Wanroij és a Müpa eddigi történetében tán legtöbbször viszontlátott operaénekes, Tassis Christoyannis görög bariton is.

Vashegyi György vezényletével korábban Étienne-Nicolas Méhul Adrien, Jean-Baptiste Lemoyne Phèdre, Luigi Cherubini Les Abencérages, Jules Massenet Werther és Édouard Lalo Le roi d'Ys (Ys királya) című operája jelent meg a velencei székhelyű, francia érdekeltségű kulturális intézmény, kutatóközpont és kiadó, a Bru Zane Label gondozásában. Az említett – mind több magyar vonatkozású előadással is gazdagodó – sorozat így várhatóan jövőre a Jean de Nivelle világpremier-felvételével bővülhet. (Érdekesség, hogy César Franck skandináv, nevezetesen norvég témájú Huldáját 2022-ben az Orchestre Philharmonique Royal de Liège élén álló Madaras Gergellyel rögzítették.)

Április 1-jén Mozart d-moll Kyriéje és a Thamos, Egyiptom királya című kísérőzenéje részletei után Rossini rendkívül hatásos Stabat Matere hangzik el a Zeneakadémián Pier Giorgio Morandi vezényletével, olyan jeles szólistákkal, mint Selene Zanetti, Schöck Atala, Francesco Demuro és Bretz Gábor.

Bizonyára nagy érdeklődésre tart számot 2026. április 22-én Csajkovszkij Anyeginjének – Kovács János karmester által felügyelt – előadása is. A címszerepet egyik legavatottabb tolmácsolója, a világszerte jegyzett orosz bariton, a Müpába – A puritánok és a Valery Gergiev vezette szentpéterváriak Iolantája után – visszatérő Alexey Markov alakítja. Partnerei közül Anna Shapovalova (Tatjana) sem ismeretlen nálunk, Brickner Szabolcs (Lenszkij) egyike a vezető lírai-spinto tenorjainknak, a pályafutása elején járó Konstantin Fedotov pedig meglepetés lehet Gremin hercegként. A Müpa húszéves történetében nem először tűzik műsorra az Anyegint, 2012-ben Christoph Eschenbach vezényelte az akkor lemezre is vett darabot, Horváth Ádámmal, Michaela Kaunéval, Steve Davislimmel és Ferruccio Furlanettóval.

A Nemzeti Filharmonikusok francia ritkaságokat felvonultató előadásainak sorából mindenképpen említést érdemel Jules Massenet La Vierge (A szűz) című oratóriumának magyarországi bemutatója. A mély hittel átszőtt, varázslatosan szép alkotás közelmúltbeli feltámasztásában nagy szerepe volt Montserrat Caballénak, aki a római Santa Maria degli Angeli-bazilikában készült előadásfelvételével világszerte népszerűsítette azt. A négy jelenetből álló „szent legendát” ezúttal Vashegyi György vezényli; Szűz Máriát – a Félicien David Herculanumának 2021-es Müpa-premierjén már itthon is nagy sikert aratott francia mezzoszoprán – Aude Extrémo énekli a Pesti Vigadóban 2026. április 29-én.

A szeptembertől 2026 májusáig kiírt szezon folyamán a zenekar fellépő vendége lesz többek között Carlo Montanaro, Benjamin Bayl, Lawrence Foster, Héja Domonkos, Andrea Marcon, Jean-Claude Casadesus, François Leleux karmester, Magyar Valentin, Balog József, Berecz Mihály zongoraművész, Boldoczki Gábor trombitaművész, Szűcs Máté brácsás, a hegedűs Chouchane Siranossian, Aurélien Pascal csellista… Az ifjú orosz zongoristatitán, Alexander Malofeev jövőre, május 13-án Camille Saint-Saëns 2. (g-moll) zongoraversenyével lép fel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Kocsis Zoltán emlékére május 30-án – a zongoraművész, zeneszerző, karmester születésnapján – rendezendő hangversenyen, a magyar klasszikus zene napján pedig Kocsis egy-egy Lisztet, illetve Kodályt érintő zenekari átirata, valamint Gyöngyösi Levente friss alkotása, a Missa „Vanitas vanitatum” hangzik el a Zeneakadémián.

Fotó: Nagy Attila

Pallós Tamás/Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2025. május 4-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.