Fülesdi Béla professzor székfoglaló előadást tartott a Szent István Tudományos Akadémián

Az alábbiakban Fülesdi Béla, az akadémia rendes tagja Szent Kozma és Damján nyomdokain járva intenzíves orvosként című székfoglaló előadásának összefoglalóját adjuk közre.

A korszerű aneszteziológia és intenzív terápia mint önálló diszciplina nagyjából hetvenéves múltra tekint vissza. A tevékenység jellege alapján néha a konzervatív, néha a sebészi szakmák közé sorolják. A Debreceni Egyetemen az aneszteziológia és intenzív terápia tanszéki keretek között 1999 óta működik; az egységes aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás húsz esztendeje jött létre.

A székfoglaló első részében Fülesdi Béla összefoglalta azokat a kutatási munkacsoportokat, amelyek az irányításával létrejöttek és megerősödtek tanszékvezetői időszaka elmúlt húsz évében.

Ma már önálló kutatócsoportként működik a neuroanesztézia és neurointenzív munkacsoport, a mellkassebészeti, szívsebészeti, érsebészeti, hemosztazeológiai, szepszissel és fájdalomkutatással foglalkozó munkacsoport is.

Aktívan négy munkacsoport tevékenységében vesz részt a mai napig, azonban terjedelmi okok miatt a székfoglaló előadásban a neuromuszkuláris (az ideg-izom átmenet működését vizsgáló) munkacsoport tevékenységét mutatta be. Ennek fontosságát a szakmában az adja, hogy az általános anesztéziák („altatások”) során a műtét alatti mozdulatlanság biztosításához az ideg-izomátmenet (neuromuszkuláris junkció) területén ható izomlazítók (relaxánsok) adására van szükség. A relaxánsok fontos részei az anesztéziáknak, de alkalmazásuk nem veszélytelen, hiszen amennyiben hatásuk a műtét végén nem szűnik meg teljesen, az izomerő visszatérésének elégtelensége miatt maradék izomrelaxáció (posztoperatív reziduális neuromuszkuláris blokk=PORNMB) és a veszélyeztetett betegcsoportokban légzési elégtelenség és tüdőgyulladás fejlődhet ki. A PORNMB előfordulási gyakoriságát az irodalmi adatok 30 és 60 százalék közé teszik. A megelőzés eszköze az izomműködés monitorozása és szükség esetén a műtét végén a PORNMB felfüggesztő szerrel való megszüntetése. A munkacsoport a témában állatkísérletes és klinikai vizsgálatokat is végez. Klinikai vizsgálataikkal a már rendelkezésre álló izomrelaxánsok felfüggesztő szereinek optimális dózisát és adagolását tanulmányozták, és igyekeztek feltárni a különösen veszélyeztetett betegcsoportokat.

Ugyancsak a klinikai kutatásuk területébe tartozik egy új, megbízható, a maradék izomlazító hatás vizsgálatára alkalmas monitor kidolgozása, amelyet a svédországi Senzyme Co. és a Mayo Klinika, valamint a neuromuszkuláris munkacsoport együttműködése hívott életre. E területen csecsemők monitorozására is alkalmas elektródákat is kifejlesztettek, amelyek eddig nem álltak a klinikusok szolgálatában. Kísérletes laboratóriumukban a Cyclolab Kft-vel közös fejlesztési együttműködésben egy új gamma-ciklodextrin típusú izomrelaxáns felfüggesztőszer tesztelését végezték el.

Szent Kozma és Szent Damján alakját Fülesdi Béla két okból idézte a székfoglaló előadása címébe. Egyrészt a két orvos-szent képviseli azt a kettősséget, amit a szakmájuk is: egyikük a konzervatív, másikuk a sebészi medicina jelképe. Másrészt ők a szervátültetés (transzplantáció) védőszentjei is. Az intenzív terápiában dolgozó orvosoknak fontos feladata az is, hogy azokban az esetekben, ahol a betegek élete már nem megmenthető, a potenciális donorok felismerésével és az agyhalott betegek szerveinek támogatásával lehetővé tegyék a szervek átültetését.

A székfoglaló előadás végén a professzor a donációval kapcsolatos kutatási tevékenységüket foglalta össze.

Végül elmondta: „Pályaválasztásom elején sok fejtörést okozott nekem, hogy az orvosi, vagy inkább egy humán szakmát válasszak. Most így, harminchat éves orvoslás után magamra nézve is aktuálisnak érzem Boldog Batthyány-Strattman László szavait: »Kolosszális szerencse, hogy orvos lehetek, s ha ezerszer újra születnék, pillanatnyi habozás nélkül ismét inkább orvos lennék...«.”

