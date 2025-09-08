Gallagher érsek a Bledi Stratégiai Fórumon: Párbeszédre és együttműködésre van szükség

A 2006-ban indított Bledi Stratégiai Fórum lehetőséget kínál az Európát és a világot érintő politikai, biztonsági és fejlesztési kérdések megvitatására, a legkülönbözőbb tudományos, politikai és nemzeti hátterű szakértők és érdekelt felek számára. Az idei rendezvény témája az „Elszabadult világ” volt, és arra összpontosított, hogy Európa és különösen az Európai Unió hogyan tudja újraértelmezni és betölteni szerepét a világot ma sújtó összetett geopolitikai, gazdasági és éghajlati válság és társadalmi feszültségek kezelésében.

A békére törekvő vezetés bátor

A fórum zárónapján, kedden Paul Richard Gallagher érsek részt vett egy kerekasztal-beszélgetésen, a „Vezetés és a multilateralizmus újjáélesztése a konfliktusok és a széttöredezettség korában” témában.

Paul Gallagher érsek beszélt XIV. Leó pápa a világ békéjének előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseiről, amellyel folytatja az utat, amelyen elődje, Ferenc pápa is haladt.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői azt járták körül, hogy a politikai és társadalmi erőfeszítések hogyan értelmezhetik újra a béke érdekében végzett vezetést merész, befogadó és multilaterális módon, még a széttöredezettség korában is. A megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy a békére törekvő vezetés egy kollektív, bátor gyakorlat; és fel kell ébrednie e bátorságnak, hogy szembenézzen a mai világ összetettségével.

Sok demokrácia van válságban, mivel nem tudják biztosítani a jólétet és a biztonságot



Gallagher érsek a konszenzus hiánya és az újjáépítéséhez szükséges politikai erőfeszítések jelentette kihívásokkal – mely témákat a többi résztvevő is kiemelte – kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a konszenzusépítés ma elsődleges fontosságú, és „a megszokottól eltérő gondolkodást”, új ötletek, megközelítések és megoldások kidolgozását igényli. Rámutatott: a konszenzusépítés minden szinten sürgős, nemcsak a legfelsőbb szinteken, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében vagy nemzeti szinten, hanem helyi szinten is.

Gallagher érsek hozzátette: személyesen úgy gondolja, hogy politikai vezetőink többsége képes pozitív irányba fordítani a dolgokat, de párbeszédre, konszenzusépítésre és együttműködésre van szükség. Mindezt nehezíti az intézményeken belül növekvő széttöredezettség és megosztottság, ami hozzájárulhat a hitelességük vagy a beléjük vetett bizalom hiányához, beleértve a nemzeti kormányokat is, ezért érthető, hogy a populizmus számos választási folyamatban erősödik. Rámutatott, hogy ma sok demokrácia van válságban, mivel nem tudják biztosítani azt a két alapvető dolgot, amire az emberek vágynak az életben: a jólétet és a biztonságot.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a szabályokon alapuló rendszerek veszélyben vannak-e, Gallagher érsek kijelentette: úgy tűnik, ma csak akkor tartják be a szabályokat, ha van belőle valamilyen előny, míg a múltban a szabályokon alapuló rend mindenki védelmét kínálta.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Bled Strategic Forum

Magyar Kurír