Gallagher érsek a Majdanra látogatott és találkozott az ukrán elnökkel Kijevben

A 2013–14-es Majdan téri forradalom és a háború – amelyet Oroszország robbantott ki 2014-ben, és amely tovább élesedett 2022 februárjában – áldozatainak emlékhelye előtti tisztelgéssel kezdődött július 20-án Kijevben Gallagher érsek ukrajnai látogatásának ötödik, egyben utolsó napja. Leó pápa különleges megbízottjaként a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából érkezett az országba.

Találkozó Zelenszkij elnökkel és a külügyminiszterrel

A Majdan tér közelében található emlékhelynél tett látogatáson jelen volt Andrij Szibiha megbízott külügyminiszter is, akivel Gallagher a megemlékezést követően kétoldalú megbeszélést folytatott. A tárgyalás során megerősítették, hogy a Szentszék közel áll az ukrán néphez, különösen a háború idején, azt remélve, hogy mielőbb igazságos és tartós béke jön létre. Később, a délelőtt folyamán az érsek az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel találkozott.

Megbeszélés az Egyházak és Vallási Szervezetek Összukrajnai Tanácsával

Este Gallagher érsek találkozott az Egyházak és Vallási Szervezetek Összukrajnai Tanácsával, amelynek képviselői beszéltek a kihívásokról, amelyekkel a lakossággal együtt folyamatosan kénytelenek szembenézni, valamint a különböző vallási felekezetek között kialakult együttműködésről. A fő problémát – magyarázták – nyilvánvalóan a háború jelenti. „Az emberek fáradtak, kimerültek – hangsúlyozták –, mégis igyekszünk méltósággal és mindennap az újrakezdés vágyával élni.

Senki sem akarja nálunk jobban a békét, de ennek igazságos békének kell lennie”.

Megköszönve azután a Szentszéknek és az apostoli nunciusnak, Visvaldas Kulbokasnak a munkáját, a folyamatos közelséget és a segítséget a háború idején, ismételten hangsúlyozták annak fontosságát, hogy továbbra is kapjanak lelki és imádságos támogatást, kiemelve ugyanakkor annak szükségességét is, hogy a diplomácián keresztül egyre nagyobb elkötelezettséggel dolgozzanak a politikai vezetők a konfliktus lezárása érdekében.

Az egyházi személyek mentesítése a katonai szolgálat alól

Jelentős az az eredmény, amelyet a tanács elért annak érdekében, hogy a felszentelt szolgálattevők mentességet kapjanak a katonai behívó alól. „A kormány és a politikai vezetők megmutatták, hogy értik az egyházak fontosságát, elismerik szerepüket, hogy alapvető szolgáltatásokat nyújtanak az embereknek, támogatják a lakosságot” – nyilatkozták. Gallagher bátorítását és elismerését fejezte ki az elért konkrét eredményekért, amelyek nem mindig maguktól értetődők, különösen háború idején.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó és videó: Vatican Media; Zelenszkij elnök X-oldala

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír