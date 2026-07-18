Gallagher érsek Ukrajnában: Meg kell teremtenünk az igazságos béke igazságos feltételeit

Elsőként Lvivben (Lemberg) találkozott Mieczysław Mokrzycki érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette: reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Július 17-én, pénteken este Kijevben találkozott az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével, Szvjatoszlav Sevcsuk érsekkel. Erről a találkozóról hamarosan külön cikkben számolunk be.

Az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Gallagher érsek XIV. Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a berdicsivi karmelita Mária-kegyhelyen azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es látogatását is.

A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 16-án, csütörtökön Krakkóban szállt le (mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva), majd autóval utazott tovább Visvaldas Kulbokas érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Gallagher érsek július 21-ig, keddig tartózkodik Ukrajnában.

Határátkelés autóval

A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban; egyesek akár nyolc-tíz órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Yuras ukrán szentszéki nagykövet és az ukrán külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és az osztrák-magyar monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A XIII. században alapította (hivatalosan 1256-ban) Danilo halicsi ruszin fejedelem, és fiáról, Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak (olaszul ma is Leopolinak hívják – a szerk.). Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén.

Visszahozni a békét Európának erre a részére

Gallagher érseket Mieczysław Mokrzycki lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor július 17-én, pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. „A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére” – mondta Gallagher érsek, majd hozzátette, hogy az Egyház és XIV. Leó pápa „nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos béke igazságos feltételeit.” Reggel kilenc órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos cselekedetet egész Ukrajnában gyakorolják már a háború kirobbanása, 2022 februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett: dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált és egy percig imádkozik.

Látogatás a lvivi katolikus egyetemen

Gallagher érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenléti és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező városnegyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek hét különböző fakultással, közepén egy templommal. (Ugyanitt korábban a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni.) Az épületeket, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. Két évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le hét-nyolc ember halálát okozva. Összesen mintegy negyven halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik közül. „A háború itt van” – húzta alá az egyetem rektora, Borys Gudziak görögkatolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét.

Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül, az egyetemhez szervesen tartozó helyiségekben: a vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse, Maria Radist nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. „Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani: a diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért” – mondta el Gudziak érsek.

Zuppi bíboros útja

A Gallagher érsek ukrajnai látogatását megelőző napokban Matteo Maria Zuppi bíboros, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) elnöke is négynapos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna, július 14-én Ukrajna apostoli nunciusa, Visvaldas Kulbokas kíséretében felkereste a lvivi területen található Zahid-1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának második napján, Lvivben találkozott a Sant’Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap, 15-én a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír