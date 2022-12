Gazdasági munkatársai munkáját ismerte el idén a Katolikus Szeretetszolgálat a Szörényi Gábor-díjjal

Burányi Roland, a Katolikus Szeretetszolgálat lelkipásztora a szentbeszédében kiemelte: az idei év különösen is rávilágított arra, hogy a gazdasági szakemberek munkája nélkül egy szociális, egyházi szervezet sem tud megfelelően működni. Mi köze a gazdaság világának az Egyházhoz? – tette fel a jogos kérdést Burányi Roland, majd emlékeztetett rá, hogy a Szentírás is tele van „pénzügyesekkel”: név szerint ismerjük például Máté evangélistát, Zakeust, a vámszedőt, de Jézus maga is beszél a talentumokról.

Burányi Roland utalt a jelenlegi gazdasági helyzetre is: „Rohanó és gyorsan változó világunkban nélkülözhetetlen, hogy jó szakemberek intézzék a különféle szervezetek, így az egyházi intézmények anyagi ügyeit. A jó gazdasági szakember azért is fontos, mert olyan törvényeket lát át, olyan kiskapukat ismer, amelyek a matematika és a józan paraszti ész legvadabb álmait is felülmúlják.”

Prédikációja végén pedig – utalva a jövő év beláthatatlanságára – egy japán bölcsességet idézett: „Ha teljes sötétség vesz körül, nem tehetsz mást, mint ülsz és vársz, hogy a szemed hozzászokjon a sötétséghez”.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója elmondta: A 2022-es esztendő a szeretetszolgálat intézményei számára változatos, nehézségekben és szépségekben egyaránt bővelkedő időszak volt.

„Ebben az évben is megtapasztalhattuk, hogy a Jóisten kegyelmének köszönhetően megbízható és tehetséges munkatársaink vannak, akikre a legnehezebb időkben is mindig számíthatunk. Példájuk, segítségük, áldozatos szeretetük megköszönésének, elismerésének eszköze a Szörényi Gábor-díj, amit 2019-ben alapított a Katolikus Szeretetszolgálat.”

A főigazgató felidézte az intézmény múltját, amely szintén viszontagságokkal, nehézségekkel és kihívásokkal teli volt, mégis immár 72 éve áll az emberek és az Egyház szolgálatában. Elmondta: Szörényi Gábor maga is olyan ember volt, akinek személyisége „meghatározó volt abban, hogy a legsötétebb időszakban is a szeretet és az összetartozás szigeteivé válhattak a szétszóratásban élők lakóhelyéül kijelölt házaink.”

Idén is – a korábbi évekhez hasonlóan – a Szeretetszolgálat intézményvezetői jelölték egy-egy munkatársukat a díjra, amely egy emlékplakettel és egy jelképes pénzjutalommal is jár.

